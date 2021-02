Gastro «Nicht schon wieder»: 21 Einsprachen gegen den geplanten Food Court am Romanshorner Hafen - Kritiker wollen lieber Angebote für die Jungen Es hagelte Kritik. Viele Anwohner wollen die Skaterbahn am Bodensee erhalten, an deren Stelle das Gastroangebot der Stadt zu stehen kommen soll. Gerade jetzt, da der Jugendtreff nicht geöffnet hat und besagter Ort ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche ist. Tanja von Arx 04.02.2021, 04.20 Uhr

Der Food Court in der letzten Saison. PD

Nicht schon wieder. Mit diesen Worten beginnt ein Leserbrief über den Food Court in Romanshorn. Eigentlich nicht einmal über den Food Court an sich, sondern über den Standort, den die Stadt dafür vorsieht: Zwei Einwohnerinnen beklagen sich, dass dem Gastroangebot die Skaterbahn am See weichen muss. «Erst vor einiger Zeit wurde kurzerhand der Jugendtreff geschlossen», so die Frauen. Und jetzt würden wieder die Jugendlichen verdrängt.