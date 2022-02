Streit um Arboner "Wunderbar" kommt vor Bezirksgericht

Die ZIK Immo AG von Konradin Fischer, Heinz Nyffenegger und Karl-Heinz Restle besitzt das Saurer Werk 1 in der Altstadt. Dazu gehört das Hotel und Restaurant «Wunderbar». Die Männer möchten es abbrechen, um das Gelände zur Lagerung von Baumaterial und -maschinen sowie als Parkfläche für Firmen zu nutzen, die an der Sanierung des Informatikgebäudes beteiligt sind. Als Ersatz planen sie ein neues Restaurant im Saurer Museum. Zwischen «Wunderbar»-Betreiberin Simone Siegmann und der ZIK Immo AG bestand ein langjähriger Mietvertrag, der 2020 auslief. Siegmann ist mit dem Vorgehen der ZIK Immo AG nicht einverstanden und hat den Rechtsweg beschritten. «Ein florierender Betrieb mit 19 Mitarbeitenden soll für einen Installationsplatz geopfert werden, und der Ersatz wird ein Betrieb sein, der wohl kaum überlebensfähig ist.» Das geplante Lokal sei zu klein, es habe keine Hotelzimmer sowie keine Sonne auf der Aussenfläche und ein massiver Eingriff in die denkmalgeschützte Substanz des Museums müsse erfolgen. «Zudem zeigen Konflikte mit Anwohnerinnen und Anwohnern wegen des ‹Saurergartens› schon, dass der Ort von den Lärmimmissionen her nicht funktioniert, und dass auch die Erschliessung nicht genügt.» Auch das Baugesuch sei im Übrigen Gegenstand mehrerer Rekurse. Die Gäste sehen das ähnlich und haben sich ebenfalls gewehrt: Sie sammelten über 8000 Unterschriften für den Erhalt des beliebten Lokals. (tva)