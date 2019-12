Gartenbauer spenden 10'000 Franken für Kreuzlingen und Tansania

Die Weihnachtsaktion von Fahrion und Partner Gartenbau erzielte 10000 Franken. Das Geld kam im Weihnachtszelt zusammen. 27.12.2019, 09.00 Uhr

Claudio Egli (Fahrion und Partner), Leonie Fahrion (Nakupenda Afrika), Mathias Wegmüller (Arche) und Emil Tanner (Fahrion und Partner), bei der Übergabe. (Bild: PD)

(red) Am Kreuzlinger Weihnachtszelt erarbeitete das Gartenbauteam der Fahrion und Partner Gartenbau AG mit grosser Unterstützung der Firmen Natur Konkret Guido Leutenegger und Burkart und Sohn Naturfeuersysteme 10'000 Franken. Der Erlös geht je zur Hälfte an zwei verschiedene Organisationen. Eine befindet sich nah, in Kreuzlingen, und eine fern, in Tansania.