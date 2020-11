Ganz bitter: Dem HC Thurgau fehlen nur 65 Sekunden für einen Punktgewinn Der Swiss-League-Leader verliert auswärts gegen den EHC Olten 1:2 – und beklagt den nächsten gravierenden Ausfall. Matthias Hafen aus Olten 13.11.2020, 22.21 Uhr

Oltens Topskorer Garry Nunn versucht, an den beiden Thurgauern Joël Scheidegger und Jason Fritsche vorbeizukommen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Am Ende wusste man nicht, was Thurgau mehr schmerzt: Die 1:2-Niederlage oder der Ausfall von Captain Patrick Parati. Der Doyen in der Defensive der Ostschweizer verletzte sich im Mitteldrittel während einer Abwehraktion unglücklich und kam für den Rest des Spiels nicht mehr zum Einsatz. Parati dürfte der nächste sein auf der langen Liste von HCT-Spielern, die mehrere Partien ausfallen.