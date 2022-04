Wuppenau «Ich würde sonst vereinsamen»: Auch mit 90 Jahren steht Irma Räss noch hinter dem Tresen – ans Aufhören denkt sie auch nach 67 Jahren noch nicht Seit nunmehr 67 Jahren wirtet Irma Räss in der «Traube» in Gabris in der Gemeinde Wuppenau. Ein Porträt über eine Frau, die fast ihr Leben lang hinter dem Tresen stand, viele Geschichten zu erzählen hat und dennoch kein Aufhebens um sich selbst machen will. Urs Oskar Keller Jetzt kommentieren 12.04.2022, 11.30 Uhr

Irma Räss in der «Traube» in Gabris. Sie wirtet auch mit 90 Jahren noch. Bild: Ralph Ribi

Aufrecht steht die Wirtin in ihrer Wirtsstube und begrüsst die neuen Gäste. «Grüezi», sagt sie und mustert einem durch die filigrane Brille. 90 Jahre alt ist Irma Räss im Februar geworden. Sie sieht viel jünger aus und ist geistig sehr agil. Ist sie denn Wirtin auf Lebenszeit? «Ich weiss nicht, wie lange ich das noch machen kann», antwortet sie und nimmt die Bestellung auf. Dank des grossen grünen Kachelofens ist es warm in der Gaststube. Ländlermusik tönt aus einem Radio. Seit einigen Jahren öffnet Irma Räss die «Traube» nur noch am Montag- oder Donnerstagnachmittag. Normalerweise seien Stammgäste anwesend. «Vielleicht kommt ja der eine oder andere noch», meint sie mit einem Schulterzucken.

Am 12. Februar waren alle 40 Plätze wieder einmal besetzt, als Irma Räss im Kreise ihrer Familie ihren 90. Geburtstag feierte. «Die Wirtschaft war für Freunde geöffnet und es gab ein tolles Fest für meine Mutter», erzählt Florian Räss, der 59-jährige Sohn, der den angegliederten Hof mit 23 Hektaren Land führt.

Auf dem grünen Kachelofen entdeckt der genaue Beobachter zwei Puppen. Bild: Ralph Ribi

Eigentlich wollte sie Damenschneiderin werden

Viel Aufhebens um ihre Person zu machen, ist Irma Räss ein Gräuel. Sie ist eine bescheidene und stille Frau, die ihr ganzes Leben schwer gearbeitet hat. 1932 in Schönholzerswilen geboren – vier Kilometer von Gabris entfernt –, dort aufgewachsen und zur Schule gegangen, arbeitete Räss als sechstes von neun Kindern einer Kleinbauernfamilie nach ihrer Schulentlassung während über fünf Jahren in einer Stickerei in Buhwil. «Ich wollte gerne Damenschneiderin lernen, aber das war aus finanziellen Gründen nicht möglich. Ich musste arbeiten und Geld heimbringen», erzählt sie ohne Bitterkeit.

Von 1952 bis 1954 arbeitete sie dann im Restaurant Eisenbahn bei ihrer älteren Schwester Klara in Tobel im Service, wo sie nebenbei das Kochen lernte. «Ich verdiente vor meiner Heirat 120 Franken im Monat. Damit war ich zufrieden, das war damals ein rechter Lohn.»

Die Hochzeit mit Franz Räss

1955 kam Irma, nach der Heirat mit ihrem Mann Franz Räss (1928–2009), auf den Hof in Gabris. Sie hatte ihn sechs Jahre zuvor an einer Tanzveranstaltung kennen gelernt. Den Hochzeitstag bezeichnet Irma Räss als den «schönsten Tag» in ihrem Leben. Aus der Ehe gingen drei Söhne und zwei Töchter hervor, zu denen inzwischen neun Grosskinder und sieben Urenkel hinzukamen.

In Gabris arbeitete Irma Räss im Restaurant und in der Landwirtschaft des Familienbetriebes. Sie lernte, was auf einem Hof zu damaliger Zeit zu lernen war. Ihr Mann Franz, ein begeisterter Dragoner, kümmerte sich um die Kühe und Pferde und arbeitete auf dem Feld. Während der Ehemann sich auf die Landwirtschaft konzentrierte, schaute sie für den Haushalt, die Kinder und die Wirtschaft:

«Die ‹Traube› war jeden Tag, 365 Tage pro Jahr, geöffnet. Wir waren auf den Nebenverdienst angewiesen, denn von der Landwirtschaft allein konnten wir nicht leben.»

Geschnetzeltes gab es bei Irma Räss immer

Mittags kochte Irma Räss in der «Traube» immer ein Menu. Gäste mussten sich vorher anmelden. Es kamen oft Vertreter, Hausierer und Strassenarbeiter zum Essen. «Ich musste ja die Familie verpflegen. Da war es kein Problem, einfach ein bisschen mehr für die Gäste zu kochen», sagt Räss.

Auch Jassen kann man in der «Traube» in Gabris. Bild: Ralph Ribi

Was waren über all die Jahrzehnte ihre Spezialitäten? Irma Räss: «Es ist nicht so, dass wir für ein bestimmtes Gericht bekannt waren.» Alles sei frisch mit Liebe zubereitet worden, wofür sie auch die Gäste lobten. Das Hauptgeschäft mit gepflegter Küche war abends. Ab 1991, als der Sohn den Hof übernahm, war ihr Mann im Service und der Gastgeber. «Ich kochte und blieb im Hintergrund. Es gab beispielsweise Hackbraten mit Kartoffelstock oder Voressen mit Polenta. Sachen eben, die man heute nicht mehr so kocht. Schnitzel mit Pommes frites und auch Geschnetzeltes gab’s immer.»

Räss' Hausmannskost fand grossen Anklang: Am Abend waren oft alle 40 Plätze besetzt. Und was mag die Wirtin selber am liebsten? Räss: «Rindsbraten mit Kartoffelstock. Gut gewürzte Speisen, seit mein Geschmacks- und Geruchsinn nachgelassen hat. Besonders gerne mag ich Süsses.»

Prominente Gäste in der «Traube»

In der «Traube» kehrten auch Prominente ein. Während eines grossen Militärmanövers flog der Schweizer «Schattenaussenminister» Ernst Mühlemann, Brigadier und FDP-Nationalrat, aus Kreuzlingen mit einem Helikopter in Gabris ein. Auch Martin Furgler aus St.Gallen, Sportchef des Schweizer Fernsehens und Bruder von Bundesrat Kurt Furgler, fühlte sich bei Gastgeberin Irma Räss wohl. Der in Frauenfeld lebende Tausendsassa Hansjörg Enz, früherer «Tagesschau»-Sprecher und Musiker, absolvierte als angehender Lehrer ein zwölfmonatiges Praktikum in der Dorfschule von Gabris und kennt die «Traube» nicht nur von aussen. Alt Ständerat Hans Uhlmann aus Bonau kam mit einer Wandergruppe zu Besuch und wollte gleich noch seinen eigenen Wein verkaufen. Was treibt Irma Räss noch immer an, Wirtin zu sein?

«Einerseits ist es das Interesse für das Geschäft. Andererseits bin ich es schon seit früher Jugend gewohnt, anzupacken. Ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich noch so kann. Ich würde sonst vereinsamen, deshalb halte ich die Wirtschaft noch ein bisschen offen. So kann ich auch plaudern und von früher reden.»

Das sehen auch die Stammgäste so. «Mach bitte weiter, wir brauchen dich und unsere Beiz», würden sie jeweils sagen.

