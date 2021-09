Migga Hug gibt Präsidium des FC Arbon ab

Fussball «Es waren immer Helfer da, aber leider zu wenige»: Migga Hug gibt nach zwölf intensiven Jahren das Präsidium des FC Arbon ab Er sprang ein, wenn irgendwo Not am Mann war. Die viele Arbeit habe Spuren hinterlassen, sagt Migga Hug im Interview. Am Schluss sei er etwas ausgebrannt gewesen. Thomas Walliser Keel 01.09.2021, 16.07 Uhr

Migga Hug übergibt den Ball an Lukas Auer. Bild: PD

Sie sind nach zwölf Jahren als Präsident des FC Arbon zurückgetreten. Warum?

Ich habe viel Herzblut gepaart mit viel Zeit und Energie in den Verein gesteckt und mich für eine bessere Positionierung bei den Schulen und Behörden starkgemacht. Dazu war ich mit vielen Vorurteilen gegenüber dem Fussball, unseren Mitgliedern etc. konfrontiert. Wir mussten uns immer wieder erklären und positionieren. So ein Verein führt sich nicht alleine, es waren immer Helfer da, aber leider zu wenige. Ich war keine Sekunde nur Präsident, es bedurfte immer wieder meines Sondereinsatzes, sei es als Sportchef oder mehrfach als Interims-Juniorenobmann.

Hat am Schluss die Energie gefehlt?

Ja, diese vielen Erfahrungen haben mich etwas ausbrennen lassen. Ich habe selber gespürt, dass ich nicht mehr so diskussionsbereit war. Es waren sehr intensive zwölf Jahre, die ihre Spuren hinterlassen haben. Der FC hat es verdient, dass wieder frischer Wind hineinkommt.

Was hat sie motiviert, so lange Präsident zu bleiben?

Dass es viele Freunde gibt, die dem Verein ununterbrochen die Stange halten und immer am Helfen sind, so auch Ralph Farner. Er war vor mir Präsident und in meiner Zeit noch der Finanzchef, so kommt er auf sagenhafte 20 Jahre in den wichtigsten Positionen im Vorstand des FC Arbon 05 – danke Haufi. Speziell sind auch die Schweizer-Cup-Spiele, zum Beispiel gegen den FC Wil, in Erinnerung geblieben, da haben wir gespürt, was wir als ganzer Verein in der Lage sind, zu leisten.

Was hätten Sie lieber anders erlebt?

Ich hätte sehr gerne gesehen, wenn das alte Bodenseederby als absolutes Topereignis in Arbon weitergelebt hätte.

Nun bricht eine neue Ära an. Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger Lukas Auer und dem Verein als Ganzes?

Dass sie mit geschickter Hand die super Ausgangslage zu wissen nutzen: Wir stehen auf finanziell gesunden Füssen und sind sportlich gut aufgestellt. Dazu braucht es weiterhin viel Einsatz und einen guten Zusammenhalt innerhalb des Vorstandes und unter den Mitgliedern.

Ein Wort zum Schluss?

Der regionale Fussball ist sehr wichtig, er bringt die Kinder von der Strasse und ist extrem wertvoll für jede Art von Integration. Ich bitte alle, die des mit Geld übersäten Profifussballs überdrüssig sind, diese beiden Welten nicht zu vermischen. Wir alle brauchen solche Vereine wie den FC Arbon 05.