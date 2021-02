Fusion Neue Mitarbeiter für die frisch fusionierte Kirchgemeinde Mit Sekretärin Alexa Ulrich-Bachmann und Diakonin Sarah Fakhoury nehmen zwei Frauen ihre Tätigkeit in der Evangelischen Kirchgemeinde Affeltrange-Braunau-Märwil auf. Einen neuen Pfarrer muss die Gemeinde aber noch wählen. 21.02.2021, 17.00 Uhr

Kirchenpräsident Rolf Zimmermann und die neue Sekretärin Alexa Ulrich-Bachmann besprechen den Terminplan. Bild: PD

(red) Die evangelischen Kirchbürgerschaften in Affeltrangen, Braunau und Märwil hatten 2019 dem Zusammenschluss zur Evangelischen Kirchgemeinde Affeltrangen-Braunau-Märwil zugestimmt. Im Herbst des vergangenen Jahres wurde die neue Behörde gewählt. Damit konnte sich die neue Körperschaft per 1. Januar 2021 konstituieren. Wichtige administrative Arbeiten konnte die neue Sekretärin, Alexa Ulrich-Bachmann, bereits in den letzten Monaten unterstützen. Das Sekretariat ist mit 40 Stellenprozenten dotiert.