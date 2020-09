Fürsorge-Fusion am Untersee: Die Gemeinde Ermatingen lagert ihre Sozialen Dienste an die Stadtverwaltung Steckborn aus.

Interkommunale Zusammenarbeit liegt im Trend. Die Ansprechpersonen für die Ermatinger Sozialhilfebezüger, Beratungssuchenden oder Asylbewerber befinden sich ab kommendem Jahr in Steckborn. So will die Gemeinde sie fachlich besser betreuen können und gleichzeitig Geld sparen.