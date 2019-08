«Für Kinder brandgefährlich»: Auf der Weinfelder Bachtobelstrasse fehlt weiterhin ein Zebrastreifen Besorgte Eltern ärgern sich noch immer wegen des fehlenden Fussgängerstreifens an der Bachtobelstrasse.

Sabrina Bächi

Noch immer fehlt ein Zebrastreifen an der Bachtobelstrasse für die Kinder, die aus den nördlichen Wohnquartieren ins Schulhaus Elisabetha Hess gehen. (Bild: Mario Testa)

Die Bachtobelstrasse. In Weinfelden ist sie zum Inbegriff einer Lokalposse geworden, in der Stadt, Schule und Kanton streiten und dennoch versuchen, eine Lösung zu finden. Es geht um Sicherheit und um Schulkinder. Was fehlt: Ein Fussgängerstreifen für alle Schülerinnen und Schüler, die aus dem Quartier am Sonnenhang Weinfeldens ins neue Schulzentrum Elisabetha-Hess die Bachtobelstrasse queren müssen.

Als vor einem Jahr die ersten Kinder den Schulweg ins neu eröffnete Schulhaus unter die Füsse nahmen, sorgten farbige Luftballons und mit Kreide aufgezeichnete Füsschen für Aufmerksamkeit.

Viel geändert hat sich seither nicht. Zumindest nicht offensichtlich. Seit Montag vor einer Woche begleitet Martina Schilter, wie viele andere Eltern, ihren Sohn auf dem Schulweg. Als Erstklässler ist ihm der Weg noch fremd.

«Risiko eines Unfalls besteht dort bestimmt»

Beim Übergang an der Bachtobelstrasse regt sich bei Schilter jedes Mal Unbehagen. «Die Situation ist doch brandgefährlich und unhaltbar», sagt Martina Schilter. Der Fussgängerstreifen oder Signalisationshinweise auf den dort durchführenden Schulweg fehlen, findet Schilter. «Das Risiko eines Unfalls besteht an dieser Stelle bestimmt. Wer mit gesundem Menschenverstand die Situation an der Bachtobelstrasse betrachtet, sieht das.»

Schilter fordert schnelle Massnahmen zur Absicherung des Schulwegs. Diese Verantwortung auf Erstklässler zu schieben, sei unverantwortlich. Lieber agieren und gemeinsam eine Lösung finden, «bevor noch etwas passiert», findet sie.

Schule pocht auf Zebrastreifen

Auch Thomas Wieland, Präsident der Primarschulgemeinde Weinfelden, bedauert das Fehlen des Fussgängerstreifens. Immerhin: «Beim Übergang Restaurant Rebe sind gelbe Füsschen angebracht, welche den Kindern zeigen, wo sie die Strasse queren können», sagt er. Hansjörg Scherrer habe dort zudem für eine bessere Sicht seine Hecke stark gestutzt.

Der erste Versuch, an dieser Stelle einen Zebrastreifen zu platzieren scheiterte vor Verwaltungsgericht (unsere Zeitung berichtete). Doch dabei wollten es die Verantwortlichen der Gemeinde und Schule nicht belassen.

Bauliche Massnahmen im nächsten Jahr möglich

Eine Expertengruppe mit Vertretern von Stadt, Kanton, Schule und einem externen Verkehrsplaner wurde einberufen. «Diese Gruppe hat zum Ziel, die Möglichkeiten für eine Verbesserung der Situation zu überprüfen», sagt Martin Belz, Leiter des Weinfelder Bauamtes. Die Gruppe hat bereits einen Bericht erarbeitet. Einige Sofortmassnahmen daraus konnten bereits auf den Schulbeginn umgesetzt werden, sagt Belz.

Etwa die «Füessli» beim Restaurant Rebe, das Zurückschneiden von Pflanzen und Hecken für eine bessere Sicht, sowie eine Geschwindigkeitsmessung, welche derzeit vom Kanton durchgeführt wird. Der von der Expertengruppe ausgearbeitete Bericht beinhaltet jedoch auch Varianten mit baulichen Massnahmen. «Gemeinsam mit dem Kanton sind wir derzeit daran, allfällig betroffene Grundeigentümer zu kontaktieren», sagt Belz.

Er hält es für möglich, dass bereits im kommenden Jahr bauliche Massnahmen umgesetzt werden können. Wie diese aussehen könnten verrät Belz nicht. Zuerst müsse alles mit den Grundeigentümer geklärt sein, sagt Martin Belz