Für einen guten Zweck: Kuchenstücke bringen Heimetli 1800 Franken Anlässlich des Dreikönigstages legten sich die Bäckereiteams von insgesamt 24 Ostschweizer Migros-Filialen ins Zeug. 10.01.2020, 17.30 Uhr

Marktleiter Hans Peter Wetter übergibt Dominique Rupp den Check. (Bild: PD)

Für einen guten Zweck spannten die 24 Ostschweizer Migros-Supermärkte mit eigener Hausbäckerei anlässlich des Dreikönigstages zusammen: Die Bäckereiteams backten vergangenen Samstag frühmorgens jeweils einzelne Kuchenstücke, die Kundinnen und Kunden an einem speziellen Stand zu wenigstens einem Franken kaufen konnten. Der gesamte Erlös der Aktion – insgesamt 40000 Franken – wurde von der Migros grosszügig aufgerundet und geht an jedem Standort jeweils an eine soziale Institution aus der Region.