«Für Discountbussen beim Littering habe ich kein Verständnis»: Thurgauer Kantonsräte fordern massive Erhöhung Die Thurgauer Regierung will die Litteringbusse bei 50 Franken belassen. Eine Erhöhung ist aus ihrer Sicht nicht zielführend. Das Problem sei die Beweisführung: Litterer müsse man in flagranti erwischen. Sebastian Keller 26.11.2020, 05.20 Uhr

An kalten Novembertagen pausiert Littering nicht. Seit Corona werden auch Masken achtlos liegen gelassen. Bild: Donato Caspari

Die Regierung will Littering nicht härter ahnden, wie sie in der Antwort auf einen Vorstoss schreibt. Wer eine Dose oder einen Zigistummel achtlos auf den Boden wirft, soll weiter mit 50 Franken gebüsst werden können. Eine Erhöhung sei nicht zielführend. Die Regierung verweist darauf, dass Bussen wegen der selten direkt gemachten Feststellungen kaum je ausgestellt würden. 2019 gelang dies 148-mal (2018: 170; 2018: 185). Die Regierung schreibt:

«Für die Kantonspolizei besteht beim Littering die grosse Problematik der Beweisführung.»

Die Person müsse in flagranti erwischt werden, um sie büssen zu können. Weiter will die Regierung die Verhältnismässigkeit wahren: Die Litteringbussen müssten in Relation zu anderen Bussen für Umweltdelikte stehen.

Kantonsräte: Bussen müssen schmerzen

Urs Schär, SVP-Kantonsrat aus Langrickenbach. Bild: PD

Höhere Bussen fordern die Kantonsräte Urs Schär (SVP, Langrickenbach) und Pascal Schmid (SVP, Weinfelden). 92 Kantonsräte haben ihre Interpellation mitunterzeichnet. Die Antwort der Regierung vermag sie nicht zu befriedigen. Schär sagt:

«Wenn jemand 300 Franken zahlen müsste, täte es wenigstens weh.»

Schmid fügt an: «Für Discountbussen beim Littering habe ich kein Verständnis.» 50 Franken würden kaum abschrecken. 200 Franken wären angemessen – beim Littering von Dosen oder Verpackungen. Schmid erwägt, eine Motion nachzulegen, falls die Regierung nicht handelt. Das Maximum bei Ordnungsbussen liegt bei 300 Franken. Der Aargau reizt diese Grenze seit Januar aus. Bis Mitte Mai stellte die Polizei 41 hohe Litteringbussen aus.

Keine Daten, welche Hypothese stützen

Auslöser für den Vorstoss von Schär und Schmid ist die ­Beobachtung, dass Littering im Thurgau «stark zugekommen» habe. Die Regierung sieht es anders: «Es gibt keine Daten zur Entwicklung der öffentlichen Sauberkeit, welche die Hypothese einer Litteringzunahme im Thurgau stützen würde.» Als Zeugen lädt sie Zahlen vor. Der Litteringaufwand des Tiefbauamtes belief sich 2019 auf 440'295 Franken, «was deutlich unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre von rund 500'000 Franken liegt». Diesen Betrag wendet das Tiefbauamt auf, um die 800 Kilometer Kantonsstrassen von Unrat zu befreien.

Auch weitere Zeugen lädt die Regierung vor: so etwa den Sauberkeitsindex der Stadt Bern sowie eine Umfrage bei über 5000 Passanten in 36 Schweizer Kommunen. Der Befund: Die Litteringproblematik habe sich «eher verbessert als verschlechtert». Ein erfreulicher Trend lasse sich draus aber nicht ableiten. Punktuell und temporär könne es zu mehr Littering kommen. Vor allem, wenn sich gehäuft mehr Leute draussen aufhalten. Wegen Corona sei dies aktuell der Fall.

Regierung will auch keine weiteren Kampagnen

Pascal Schmid, SVP-Kantonsrat aus Weinfelden. Bild: PD

«Wenn man mit offenen Augen durch den Thurgau geht, erhält man ein anders Bild», kommentiert Schmid die Einschätzung der Regierung. Urs Schär, von Beruf Landwirt, sagt: «Die Regierung will nicht sehen, was draussen abgeht.» Bevor er sein Land an der Strasse mähe, müsse er jeden Tag Dosen und Verpackungen einsammeln – neuerdings auch Masken.

«Die Leute werfen alles aus dem Autofenster.»

Wenn seine Kühe Stücke davon verschluckten, könnten sie qualvoll verenden. «Es ist nicht bekannt, wie oft Nutz- und Wildtiere durch Littering in Mitleidenschaft gezogen werden», schreibt dazu die Regierung, ohne die Gefahr anzuzweifeln.

National- und Ständerat heissen Littering-Motion gut

(seb.) Sensibilisierungskampagne, national einheitliche Bussen, Pfandsystem für Getränkeverpackungen: Das eidgenössische Parlament hat in den vergangenen Jahren so ziemlich jede Idee gegen das Littering gekübelt. Doch nun ist Bewegung ins Dossier gekommen: National- und im Juni 2020 auch der Ständerat haben eine Motion von Nationalrat Jacques Bourgeois (FDP, Fribourg) angenommen. Er fordert wirksame Massnahmen gegen Littering. Bei diesen soll zwischen urbanem und ländlichem Raum unterschieden werden. Die Umsetzung der Motion steht noch aus.



Von weiteren Massnahmen will die Regierung nichts wissen– mit Verweis auf die Zuständigkeit der Gemeinden. Aus Spargründen hatte der Kanton ab 2016 seine Anti-Littering-Aktivitäten reduziert. Bis auf die Littering-Toolbox. Auf dieser Plattform sind Beispiele aus der Praxis zu finden. Schär findet, man müsse auch wieder bei der Prävention ansetzen. «Die Frage ist nur: Wie erreicht man die Klientel?» Vorerst warten die Kantonsräte die Parlamentsdiskussion ab. Schär:

«Das könnte eine Ideenbörse geben.»

Angepasst hat die Regierung eine Schätzung: 2014 wurden die direkten durch Littering verursachten Kosten auf 4 bis 6 Millionen Franken veranschlagt. Neu beläuft sich die Schätzung auf 4,5 bis 6,5 Millionen Franken. Bei konstant gebliebenem Littering und steigenden Einwohnerzahlen.