Für den Stiftungsrat des Alterszentrums Bussnang gab es einen Sitz mehr zu besetzen

Resultate direkt aufs Sofa: Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken verkündet Abstimmungsresultate per Livestream

Die Evangelische Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken hat am Sonntag die Resultate ihrer Abstimmungen und Wahlen via Livestream verkündet. Rechnung und Budget standen an der Urne zur Abstimmung. Des Weiteren wurden die Behörden der Kirchgemeinde und der Stiftungsrat des Alterszentrums Bussnang gewählt.