Die Münsterlinger Stiftung Mansio wechselt das Präsidium

Führungswechsel Zurück in ruhigeren Gewässern: Nach überstandenen Turbulenzen wechselt die Münsterlinger Stiftung Mansio das Präsidium «Jetzt habe ich ein gutes Gefühl, zu gehen», sagt Stiftungsratspräsident Martin Gisler. Der Münsterlinger Gemeindepräsident René Walther tritt seine Nachfolge an. Urs Brüschweiler 20.07.2021, 05.00 Uhr

Führungswechsel in der Stiftung Mansio Münsterlingen: Geschäftsführer Marcel Heuberger, der neue Stiftungsratspräsident René Walther und der abtretende Stiftungsratspräsident Martin Gisler. Bild: Tobias Garcia

Es war kurz bevor die Coronapandemie begann. Anfang 2020 geriet die Stiftung Mansio negativ in die Schlagzeilen. Mitarbeiter hatten sich gegenüber dieser Zeitung über eine rauer gewordene Führungskultur beklagt. Im Kern der Kritik stand ein Veränderungsprozess in der Organisation, der zu forsch umgesetzt worden sei. Seither ist es in der Öffentlichkeit wieder ruhiger geworden um die Stiftung, die sich in Münsterlingen und in externen Wohngruppen in Kreuzlingen, Güttingen sowie Bürglen um psychisch und kognitiv beeinträchtigte Menschen kümmert. Nun hat sich die Leitung der Mansio zu Wort gemeldet. Stiftungsratspräsident Martin Gisler hat sein Amt abgegeben. Seine Nachfolge übernimmt der Münsterlinger Gemeindepräsident René Walther, der bereits seit 2018 im Stiftungsrat Einsitz hat.