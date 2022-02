Arboner Ehepaar liefert auf Bestellung Zmorgen aus.

Frühstücksservice Von Gipfeli über Nutella bis hin zu Chääsplättli: Die Zmorgepost liefert in Arbon und Umgebung das Sonntagsfrühstück direkt vor die Haustür Lars Hugentobler und Yasmin Schönenberger frühstücken sonntags gerne und ausgiebig. Sie dachten, dass es auch anderen so geht. Deshalb haben sie die Zmorgepost ins Leben gerufen. Tanja von Arx 22.02.2022, 16.20 Uhr

Das Zmorgepäckli, ein Frühstücksangebot für zwei. PD

Arbon kann künftig ausschlafen. Auch die Umgebung. Seit kurzem gibt es nämlich die z’Morgepost. Bis samstags um 18 Uhr bestellt, wird einem bis Sonntag um 9 Uhr das Frühstück vor die Haustür, in den Briefkasten, auf die Terrasse, oder wo man eben wünscht, serviert. So funktioniert’s: Auf der Website www.zmorgepostarbon.ch kann man anklicken, was man gerne möchte – von Gipfeli über Nutella bis hin zu Chääsplättli, und online gleich zahlen.

«Wir freuen uns über Feedback von Kundinnen und Kunden»

«Wir frühstücken sonntags sehr gerne und ausgiebig», sagen Lars Hugentobler und seine Freundin Yasmin Schönenberger, die den Dienst ins Leben gerufen haben.

«Da viele Bäckereien am Sonntag nicht geöffnet haben und wir auch nicht so früh aus dem Haus möchten, dachten wir, dass es bestimmt auch anderen so geht.»

Am ersten Sonntag vor einer Woche hätten sie einen guten Start gehabt. «Wir freuen uns über Feedback von Kundinnen und Kunden.» So könnten sie auf Wünsche eingehen und das Sortiment laufend anpassen. «Gerne nehmen wir auch Kritik an, um uns stetig verbessern zu können.»

Von der Arboner Bäckerei und der Arboner Metzgerei

Die Backwaren stammen von der Arboner Bäckerei Hackebeil. Hugentobler und Schönenberger:

«Eine Bäckerei, wo der Chef noch persönlich in der Backstube steht.»

Den Aufschnitt beziehe man von der Metzgerei Schleuniger in Arbon, ein Familienbetrieb seit 1946. «In Zukunft würden wir gerne auch noch mit anderen regionalen Partnern zusammenarbeiten, um unser Sortiment auszubauen.»

Bis jetzt steht der Dienst in Arbon und allen umliegenden Gemeinden zur Verfügung. Online können Interessierte im Zweifelsfall nachschauen, ob sie auch dazugehören. Lars Hugentobler und Yasmin Schönenberger sagen: «Sollte die Nachfrage ausserhalb unseres Liefergebiets gross genug sein, wollen wir es zukünftig erweitern.»