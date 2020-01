Frohe Botschaft für Genossenschafter der Alterssiedlung Arbon Die Bauabrechnung für die Weiterentwicklung der Liegenschaft Stoffel liegt 70 000 Franken unter Budget. Christof Lampart 21.01.2020, 16.40 Uhr

Die Mitglieder der Genossenschaft Alterssiedlung stimmen den Anträgen zu. Bild: Christof Lampart

3,99 Millionen Franken war für die Weiterentwicklung des Hauses Stoffel veranschlagt. 3,92 Millionen Franken hat es letztlich gekostet. Präsident Christoph Tobler konnte den 90 anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschaftern an der ausserordentlichen Generalversammlung vom Montag die frohe Kunde überbringen.

Für die Erstellung der Tiefgarage waren 945 000 Franken, für den Neubau des Mehrzwecksaales samt Umnutzung, Haustechnik-Erneuerungen und Umgebungsarbeiten 3,045 Millionen Franken budgetiert. Tatsächlich seien aber nun für die einzelnen Projekte 808 401 Franken beziehungsweise 3,112 Millionen Franken ausgegeben worden.

Es gibt keine Alternative zum Strässchen

Dass der Mehrzwecksaal nun doch um einiges teurer zu stehen kam als gedacht, hat auch mit Kosten für «zwingende oder freiwillige Mehrleistungen» zu tun, welche sich insgesamt auf rund 300 000 Franken beliefen, erklärt Tobler. Darunter sei sowohl Unvorhersehbares wie der Aushub und die Entsorgung von belastetem Aushubmaterial (50 700 Franken) oder auch der nicht zu umgehende Oberbau für das Strässchen zur Nachbarliegenschaft (26100 Franken) gewesen. Letzterer sei alternativlos gewesen, denn «ohne das Strässchen hätten wir das Näherbaurecht nicht erhalten und somit hätten wir auch das Projekt nicht realisieren können», macht Tobler geltend.

Tatsächlich kamen die Gesamtkosten alles in allem aber sogar noch tiefer zu stehen als budgetiert. Zum einen leistete die Stadt einen Beitrag an die Umgebungsarbeiten (50 000 Franken), zum anderen konnte zur Finanzierung des Brunnens auf dem Vorplatz das Legat von Rosmarin Ludin (30 250 Franken) herangezogen werden, so dass sich die Netto-Investition schliesslich auf knapp 3,841 Millionen Franken belief. Die Versammlung hiess die Bauabrechnung einstimmig gut.

Einstimmig wurde auch das Budget 2020 gutgeheissen, welches von Kassier Joachim Rother vorgestellt wurde. Dieses sieht einen Jahresgewinn von rund 40 400 Franken vor.

Eine neue Revisionsstelle gewählt

Zu guter Letzt hiess die Versammlung auch die Arbeitsvergabe an eine neue Revisionsstelle gut. Nach zehn Jahren wechselte die Genossenschaft Alterssiedlung von der Provida Wirtschaftsprüfung, Romanshorn, zur OBT aus Weinfelden. Allerdings nicht, weil man mit der Arbeit der bisherigen Revisoren unzufrieden war, sondern eher aus Voraussicht: «Es macht Sinn, wenn man ab und an mal jemand anderen einen Blick auf die Rechnung werfen lässt», sagt Christoph Tobler.