Frösche dürfen weiter quaken: Der Ersatzbau der KVA-Anlage erfordert die Schaffung neuer Biotope Die KVA Thurgau will einen Neubau auf einem national geschützten Amphibienlaichgebiet bauen. Dieses muss deshalb ersetzt werden. Deborah Hugentobler 13.10.2020, 05.00 Uhr

Auf dieser Naturfläche südlich der KVA soll das neue Ersatzgebäude errichtet werden. Bild: Mario Testa

(Weinfelden, 6. Oktober 2020)

Im grossen Betongebäude wird Müll verbrannt, gleich nebenan quaken Frösche und pfeifen Vögel. Aber wie lange noch? Die Tage der Biotope neben der KVA Thurgau in Weinfelden könnten bald gezählt sein – zumindest an diesem Ort. Denn an ihrer Stelle soll die neue Verbrennungsanlage errichtet werden (siehe Kasten).