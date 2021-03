REGION SULGEN Patrik Seiz und Yanick Volpez schaffen in der Volksschulgemeinde Region Sulgen die Wahl in die Behörde Die beiden neuen Behördenmitglieder ersetzen Kurt Bühler und Emil Harder, die nicht zur Wiederwahl angetreten sind. Christoph Stäheli, der bisherige und künftige Schulpräsident, erzielt ein Glanzresultat. Georg Stelzner 07.03.2021, 17.40 Uhr

Im Amt als Schulpräsident bestätigt: Christoph Stäheli aus Schönenberg. Bild: PD

Gibt es bei einer Wahl exakt so viele Kandidierende wie zu vergebende Sitze, kann von einer Auswahl nicht gesprochen werden. So konzentriert sich das Interesse dann zwangsläufig darauf, wer wie viele Stimmen erreicht hat und wie deutlich das absolute Mehr von den antretenden Personen übertroffen worden ist. Diese Ausgangslage präsentierte sich den 4331 Stimmberechtigten in der Volksschulgemeinde Region Sulgen.