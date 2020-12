«Sie schlugen zu fünft auf ihn ein»: Der Thurgauer K1-Weltmeister Rico Giger half einem Opfer von Bahnhofsschlägern

Am vergangenen Dienstagabend kam es am Frauenfelder Bahnhof zu einer Schlägerei an der mehrere Personen beteiligt waren. Der Thurgauer Kampfsportler Rico Giger war als Zeuge anwesend. Sein Erscheinen wirkte auf die Angreifer abschreckend.

Riccardo Iannella 02.12.2020, 18.40 Uhr