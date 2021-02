Frauenfeld «Ho Narro!» auf LeuTV: Die Murganesen haben ihre Fasnachtsshow ins Lokalfernsehen verlegt Pandemiebedingt konnte der Galaabend der Murganesen in der Rüegerholzhalle nicht stattfinden. Stattdessen haben sie ihre Fasnachtsshow ins Lokalfernsehen verlegt. Die Sendung «Fun@Home» hat Spass gemacht. Manuela Olgiati 15.02.2021, 04.10 Uhr

Murganesen-Präsident Ivan Gubler führt am Sonntag als Moderator durch die Sendung «Fun@Home». Reto Martin

Die fünfte Jahreszeit in der Thurgauer Kantonshauptstadt ist anders als sonst. Öffentliche Veranstaltungen gibt es keine. Das veranlasste die Narrengesellschaft Murganesen dazu, eine Alternative auf die Beine zu stellen. Höhepunkt war zweifellos die Sendung «Fun@Home» am Sonntag zum diesjährigen Motto «Maske-Rad-E».

Üblicherweise laden die Fasnächtler jeweils zum Galaabend in die Rüegerholzhalle ein. «Show und musikalische Umrahmung Live am Lokalsender LeuTV und das ohne Netz und doppelten Boden», hatte der Murganesen-Präsident Ivan Gubler charmant angekündigt.

Obernärrin «Antonella I» verteilt Brunch-Plättli

Gubler als Moderator und das LeuTV-Team lotsen die Stars des Tages im Multimediazentrum der Firma Leucom Schlatter in Frauenfeld auf die Bühne. Auch Obernärrin «Antonella I» im zweiten Amtsjahr gibt fast zum Schluss der Sendung ein Interview. Zuvor hatte sie noch die bestellten Brunch-Plättli ausgeliefert. Das Valentinsfrühstück war Teil des fasnächtlichen Programms. Gubler sagt:

«136 Brunch-Plättli und zu Ehren des Valentinstags ein Blumengruss von Blumen Küng wurden an die Frauenfelderinnen und Frauenfelder verteilt.»

Mitglieder der Narrengesellschaft Murganesen haben die Brunch-Plättli verteilt. Bild: Christine Luley

Die Idee dahinter: die Show am Fernsehen geniessen und dazu frühstücken. Deshalb befinden sich im Frauenfelder Studio an der Zürcherstrasse nur wenige Gäste. Hier und hoffentlich auch am Bildschirm oder vor dem Tablet zu Hause gibt es viel zu schmunzeln.

Als Erstes geht das Kabarettduo Strupler & Stäheli auf Sendung. Bruno Stäheli hatte sich so auf den Fussballmatch gefreut. Doch seine Frau, gespielt von Trudi Strupler, geht heute nicht aus dem Haus und plötzlich rückt die Wahl von verschiedenen TV-Programmen ins Zentrum.

Dann vertritt Petra Gimmi, alias «Frau Holle», im weissen Nachthemd ihre Anliegen. Natürlich spielt sie mit herumwirbelnden «Schneemaden» auf den «Flockdown» und eine verpasste Schneeräumung an. Auch die E-Trottinette kommen bei Frau Holle schlecht weg. Diese hätten komplett versagt.

Petra Gimmi als «Frau Holle» in der Fasnachtssendung «Fun@Home». Bild: Reto Martin

Ein Gedicht über Stokholms Bart

«Coronabedingt geschmacklos» findet der «Schafseckel Kevin», interpretiert von TZ-Redaktor Mathias Frei, einiges. Desinfektionsmittel einmassieren verleite so manchen zu falschen Interpretationen. Er erhebt aber erst den Zeigefinger Richtung neuer Badi und meint: «Das kann dauern.» Null Romantik verspüre am Valentinstag auch, wer nach dem Feiern aufwache und höchstens noch ein «Restkuscheln» erlebe.

Stadtpräsident Anders Stokholm mit Bart. Bild: Donato Caspari

Auch der Bart ist Thema: Mit dem wachsenden Gesichtshaar von Stadtpräsident Anders Stokholm setzt sich der «Schafseckel Kevin» in Gedichtform auseinander.

Das lokalpolitische Geschehen wird dann fortgesetzt mit einem weiteren Auftritt mit dem Stadtrat Andreas Elliker und dem Getränkefachmann René Hahn. «Güggel & Elliker» ziehen Vergleiche von Produkten wie Biere und Milch. Tüchtig werden Geschenke zwischen dem Langdorfer und dem Kurzdorfer verteilt. Auch Tipps in Mode und Geschmack geben die beiden Kontrahenten auf humorvolle Art zum Besten. Elliker sagt etwa:

«Gleichberechtigt fühle ich mich, wenn ich in der Mode bei jeder Gelegenheit auf die Krawatte verzichten kann.»

Stadtrat Andreas Elliker trägt nicht gern Krawatte. Bild: Mathias Frei

Am Schluss wird die Aufzeichnung eines Auftritts der Guggenmusik «Rungglä-Süüder» eingespielt. Sie beschliesst die TV-Show mit monströsen Klängen.