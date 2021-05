8 Frauen im Schaufenster - 50 Jahre Frauenstimmrecht

Frauenfeld «50 Jahre Frauenstimmrecht» – ein Grund zur Freude und eine gute Gelegenheit, sich doch noch ein wenig zu schämen Mit der Ausstellung «8 Frauen im Schaufenster» werden ab 28. Mai in der Frauenfelder Altstadt in acht Schaufenstern acht Frauen postum für ihr Wirken geehrt. Beim Lesen und Betrachten werden sich manche fragen: Warum eigentlich erst 50 Jahre Frauenstimmrecht? Hans Suter 27.05.2021, 04.40 Uhr

Zoe Waltenspül koordiniert die Anlässe zu «50 Jahre Frauenstimmrecht im Thurgau» und schreibt eine Arbeit darüber. Bild: Donato Caspari

Wenn am Freitag, 28. Mai, laut Prognose die Sonne lacht, wird man sich in Frauenfeld besonders freuen: Um 16 Uhr eröffnen das Thurgauer Frauenarchiv und die Frauenzentrale Thurgau beim Schloss die Ausstellung «8 Frauen im Schaufenster». Nach der Begrüssung und einem Kurzreferat der Historikerin Heidi Witzig geht es in Gruppen zu je zehn bis zwanzig Personen auf verschiedenen Parcours durch die Stadt. Von Porträt zu Porträt, das von einer Zeitzeugin näher beleuchtet wird.