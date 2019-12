Frauenchor singt Lieder von Karel Gott bis John Lennon Am Sonntagnachmittag gastierte der Frauenchor Amlikon in der Kirche Leutmerken und versetzte sein Publikum mit seiner Liederauswahl in Weihnachtsstimmung. Monika Wick 16.12.2019, 11.10 Uhr

Der Frauenchor Amlikon singt in der Kirche Leutmerken. Geleitet und am Klavier begleitet wird er von Andrea Liebschwager. (Bild: Monika Wick)

Just in dem Moment, als am frühen Sonntagnachmittag die Glocken der Kirche Leutmerken verstummen, erklingen im festlich dekorierten Gotteshaus die Alphörner von Ernst Ammann und Andreas Zuber. Die beiden Männer eröffnen das traditionelle Adventskonzert des Frauenchors Amlikon.

«Wir möchten Sie mit bekannten und unbekannteren Melodien in Weihnachtsstimmung versetzen»

sagt Marianne Bissegger, Präsidentin des Frauenchors. Unter der Leitung und musikalischen Begleitung von Andrea Liebschwager stimmen die vierzehn Sängerinnen nach «Louenesee» der Berner Mundartband Span «Jingle Bells» an. «Komponiert wurde es für ein Pferdeschlittenrennen», erklärt Marianne Bissegger, die durch das Programm führt.

Geschichte über König und Hirte

Mit «Weihnacht für alle Herzen» erinnert der Frauenchor an den im Oktober verstorbenen, tschechischen Sänger Karel Gott. Aufmerksam lauschen die Zuhörer in der gut besetzten Kirche der von Ursula Bold vorgetragenen Weihnachtsgeschichte «Der König und der Hirte» von Leo Tolstoi. Sie handelt von einem König, der in einem fernen Lande und den am Ende seines Lebens Schwermut befallen hatte. Er hatte die ganze Welt gesehen und nun wünschte er sich, auch noch Gott kennen zu lernen.

Nach weiteren Einlagen des Alphornduos gipfelt das Adventskonzert mit den Interpretationen des Gospels «This little Light of mine» und «Happy X-mas» von John Lennon und Yoko Ono. Letzteres möchte das Publikum nach langanhaltendem Applaus als Zugabe noch einmal hören.

Kaffee und Torten nach dem Gesang

Nach dem Konzert wechselt ein Teil des Publikums die Location und lässt sich im angrenzenden Kirchgemeindehaus mit Kaffee und selbstgebackenen Torten der Sängerinnen verwöhnen. Andere nutzen die milden Temperaturen für einen Spaziergang mit Blick auf ein traumhaftes Panorama.