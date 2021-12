Frauen in der Politik «Sie war mächtig stolz, dass sie es geschafft hat»: Rückblick auf die ersten Frauen im Kreuzlinger und Weinfelder Parlament 1975 politisierten in Kreuzlingen erstmals Frauen im Parlament. In Weinfelden zog mit Margrit Freund-Obi eine Legislatur später die erste Frau ins Parlament ein. Ein Rückblick in eine Zeit, in der Frauen in der Politik ein Novum waren. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 29.12.2021, 04.10 Uhr

Margrit Freund-Obi war die erste Frau im Weinfelder Gemeindeparlament. Sie wurde 1979 für die SVP in die Legislative gewählt. Bild: Familienarchiv Freund

Vor 50 Jahren wurde das Frauenstimm- und wahlrecht in der Schweiz eingeführt. Das ist bekannt. Weniger bekannt ist, wer anno dazumal die ersten Frauen waren, die vom Wahlrecht profitieren und in die Legislativen der beiden Städte Kreuzlingen und Weinfelden einziehen konnten. So viel sei verraten: in die Exekutive schafften es die Frauen erst viel später (siehe Kasten).

Die ersten Frauen in der Exekutive In Kreuzlingen kandidierte bereits bei den Wahlen von 1979 eine Frau für die Exekutive. Die offizielle FDP-Kandidatin Renate Bauer-Kummer wurde aber etwa mit anonymen Inseraten verunglimpft. Damit wurde der Einzug der ersten Frau in den Stadtrat verhindert. Erst 1989 gelang der freisinnigen Eva Allenspach als Ersatz für den zurückgetretenen Emil Heeb der Sprung in den Rat. Sie trat jedoch nach einer einzigen Amtsperiode nicht mehr zur Wiederwahl an, da sie in Zusammenhang mit der Fürsorgeaffäre heftig angegriffen wurde. In Weinfelden schaffte es erst im Jahr 1995 eine Frau in die Exekutive. Susanne Brunschweiler sass bis 2003 für die FDP im Weinfelder Gemeinderat. Bis heute sitzen im siebenköpfigen Gremium lediglich zwei Frauen im Stadtrat. In Kreuzlingen ist im fünfköpfigen Stadtrat derzeit nur eine Frau vertreten. (sba)

In Weinfelden wurde bei den Wahlen 1979 Margrit Freund-Obi für die SVP als einzige Frau ins Parlament gewählt. Sie war gelernte Krankenschwester und amtete mit ihrem Mann Emil bis zur Pensionierung 1993 im Mesmerteam der evangelischen Kirchgemeinde. Davor arbeiteten die beiden in der Landwirtschaft in Alterswilen und Wängi, 1972 kamen sie nach Weinfelden. Aufgrund verschiedener Aktivitäten im Dorf war sie wohl vielen Leuten bekannt. «Lange Jahre ist sie beispielsweise für den Rettungsdienst gefahren», sagt ihr Sohn Daniel Freund.

Margrit und Emil Freund an ihrem 65-jährigen Ehejubiläum im Frühling 2021 Bild: PD

Margrit Freund feierte am 30. April 2021 noch das 65-jährige Ehejubiläum, ist jedoch diesen Herbst verstorben. Erst nach ihrem Tod kamen Dokumente und Ordner voll mit Unterlagen zum Vorschein, die ihr Ehemann fein säuberlich geordnet und aufbewahrt hat. «Zu Lebzeiten durften wir diese Ordner nicht anschauen», sagt Daniel Freund. Nun findet er immer wieder Zeitzeugen aus der Zeit, als seine Mutter als erste und einzige Frau im Gemeindeparlament sass.

«Sie war mächtig stolz darauf, dass sie den Einzug ins Parlament geschafft hat», sagt ihr Sohn.

Ein Brief von zwei Frauen an Margrit Freund nach ihrer Wahl ins Parlament. Bild: Familienarchiv Freund

Eine im Dorf bekannte Quereinsteigerin

Sie hatte davor keine politischen Ämter inne, war also eine Quereinsteigerin. Am Familientisch sei seinerzeit auch ab und an politisch diskutiert worden, kann sich Freund erinnern. Andere Meinungen seien aber nicht sehr willkommen gewesen. «Als dann Schwiegersöhne und – töchter in die Familie kamen und andere Meinungen mit an den Tisch brachten, sagte sie stets: Du bist nur ein Angeklebter. Ihre Meinung war schon sakrosankt.»

Die Kandidatenliste der SVP mit Margrit Freund. Bild: Familienarchiv Freund

Er selbst ist stolz auf den politischen Werdegang seiner Mutter. Bis 1987 war Margrit Freund Mitglied der Weinfelder Legislative. Erst 1983 gesellten sich mit Hedi Kamm-Hasenfratz von der EVP und Hanni Schlosser von der SP zwei weitere Frauen dazu. Heute sitzen im 30-köpfigen Parlament zehn Frauen.

Kreuzlingen: bereits 1975 erste Frauen im Parlament

Hanni Knüsel war die erste Parlamentspräsidentin in Kreuzlingen. Bild: Reto Martin

In Kreuzlingen schafften es bei den ersten Wahlen, bei denen Frauen gewählt werden konnten, gleich drei Frauen ins Parlament. So sagte Stadtammann Emil Heeb bei der ersten Sitzung der zehnten Legislaturperiode im Jahr 1975, dass im Gegensatz zum Grossen Rat, wo bei 130 Mitgliedern gerade nur eine einzige Frau gewählt wurde, man in Kreuzlingen «von 40 Mitgliedern immerhin drei Frauen willkommen heissen darf». Das seien prozentual zehnmal mehr.

«Absolut betrachtet ist aber immer noch eine grosse Untervertretung festzustellen.»

Damals in die Legislative gewählt wurden Annemarie Gubser (SP), Ursula Brack (SP) und Heidi Adler (FDP). Genau zum 50-jährigen Jubiläum 1993 übernahm dann erstmals eine Frau das Präsidium des Parlaments. Hanni Knüsel, die zwölf Jahre lang für die CVP im Rat sass, nennt das Präsidialjahr «die Krönung meines politischen Wirkens». Es war denn auch der Abschluss ihrer politischen Karriere, da sie 1994 zurücktrat. «Die Zeit im Parlament war für mich eine riesige Bereicherung und ich würde es jeder und jedem empfehlen, sich zur Wahl zu stellen», sagt die heute 76-Jährige.

Hanni Knüsel nimmt Glückwünsche von ihrem Vorgänger Jürg Schlatter (EVP) entgegen. Bild: PD

Sie liebte die Kommissionsarbeit

Im Voraus habe sie sich etwas schlau gemacht, was man denn so tun müsse, um erfolgreich zu politisieren. In die richtigen Kommissionen müsse man gewählt werden, wurde ihr geraten. «So war ich Mitglied in der GPK und der Umweltkommission», sagt Knüsel. Sie habe die Kommissionsarbeit geliebt. «Im Rat ging es oft auch emotional zu und her. In den Kommissionen hat man sich auf die Sachgeschäfte konzentriert, das gefiel mir.» Sie habe sich als Frau von Anfang an wohlgefühlt. Da es nicht so viele Frauen im Rat gab, habe man auch eine spezielle Beziehung zu den anderen Parlamentarierinnen gehabt.

Hanni Knüsel, Kreuzlingens erste Gemeinderatspräsidentin. Bild: Reto Martin

«Ich bin überzeugt, dass die Frauen eine Bereicherung für die Legislative sind. Wir bringen einfach auch einen anderen Blickwinkel mit», sagt sie.

Als erste Gemeinderatspräsidentin durfte Knüsel etwa die Fähre Euregio einweihen. «Ich spürte in diesem Jahr, aber auch sonst im Rat, sehr viel Wertschätzung.»

Nach Hanni Knüsel standen erst drei weitere Frauen an der Spitze des Parlaments. Auch im Parlament selbst schafften es die Frauen lange nicht über acht Sitze hinaus. Heute politisieren 14 Frauen im 40-köpfigen Gremium. In Weinfelden war ebenfalls eine Hanni die erste Frau als Parlamentspräsidentin. Die Sozialdemokratin Hanni Schlosser war 1986 höchste Weinfelderin. Ihr folgten bis heute sieben weitere Frauen als Parlamentspräsidentin.

