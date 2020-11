Frasnacht bringt sich an Stadtworkshop ein Rund 40 Bürger haben am Wochenende ihre Ideen für Arbon zusammen diskutiert. Dazu wurden Arbeitsgruppen gebildet. Diese wollen speziellen Themen im Laufe der nächsten Wochen detaillierter nachgehen. 05.11.2020, 16.43 Uhr

Der Workshop fand bei Forster statt. PD

(red.) Rund vierzig Bürgerinnen und Bürger nahmen am vergangenen Samstag am Stadtworkshop Frasnacht teil. Stadtpräsident Dominik Diezi und Stadtrat Michael Hohermuth führten zusammen mit den Verantwortlichen des städtischen Bereichs Gesellschaft und der Stabsstelle Stadtentwicklung durch den Anlass. In Gruppen bearbeiteten die Anwesenden fünf Themenfelder. Die gewonnenen Erkenntnisse haben sie am Ende des über dreistündigen Workshops präsentiert.