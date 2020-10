Forderung nach 200 Millionen: Bundesverwaltungsgericht weist Beschwerde von Pensionären der Arboner Firma Saurer ab Eine Gruppe früherer Mitarbeiter der Saurer-Werke verlangt von der Pensionskasse eine Beteiligung an den Überschüssen. Der Rechtsstreit zieht sich schon über Jahre hin. Seit heute scheint indes klar zu sein: Die Rentner gehen leer aus. Tanja von Arx Aktualisiert 09.10.2020, 16.47 Uhr

Bei Saurer in Arbon stehen Forderungen im Raum. Max Eichenberger

Happige Vorwürfe stehen im Raum, die jedoch vollends zurückgewiesen werden: Sieben pensionierte Mitarbeiter der Arboner Firma Saurer beklagen, dass der Stiftungsrat der Pensionskasse ab 2008 die Interessen der Rentner missachtet habe. Freie Mittel seien einseitig verwendet worden und Informationen verweigert. Zur Diskussion stehen rund 200 Millionen Franken (unsere Zeitung berichtete). Doch das Bundesverwaltungsgericht sieht keinen Punkt als begründet, wie es in der Medienmitteilung vom Freitag heisst.



Gericht sieht Voraussetzungen für Teilliquidation nicht erfüllt

Die beschwerdeführenden Rentner haben darauf verwiesen, dass sich seit den Neunzigern unverbrauchtes Deckungskapital sowie Reserven und Rückstellungen in der Pensionskasse angehäuft hätten (siehe Kasten). Sie forderten, dass diese Mittel im Rahmen einer Teilliquidation an diejenigen Personen zu verteilt würden, die sie erspart hätten.



Die Voraussetzungen für eine solche Teilliquidation sieht das Bundesverwaltungsgericht indes als nicht erfüllt. Die Medienmitteilung zitiert:

«Insbesondere führen Einzelaustritte aufgrund von Pensionierungen oder Todesfällen nicht zu einer Teilliquidation.»

Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Stiftungsrat den gesetzlichen Rahmen insbesondere bei der Reservebildung überschritten habe.

«Die Erhöhung der Reserven und Rückstellungen erscheint angemessen vor dem Hintergrund des abnehmenden Bestandes der Aktivversicherten, der Risiken und der nötigen Sanierungsfähigkeit der Pensionskasse.»

«Kein Anspruch auf mehr Mitsprache»

Das Bundesverwaltungsgericht befindet weiter, auf Einsitz von Rentnervertretern in den Stiftungsrat bestehe «weder ein gesetzlicher noch ein reglementarischer Anspruch». Es sieht keinen Grund, dem Stiftungsrat die Geschäftsführung zu entziehen und durch eine interimistische, neutrale Verwaltung aus Fachexperten zu ersetzen.

«Es gibt keine Hinweise auf Pflichtverletzungen.»

Schliesslich habe die Pensionskasse die Informationsrechte der Rentner gewahrt.

Die Pensionäre haben vier Forderungen gestellt

Die Beschwerdeführer verlangten eine uneingeschränkte Information und Einblick in die Buchhaltung der Pensionskasse. Überschüsse des Deckungsgrades von 130 Prozent sollten an Aktive und Rentner weitergegeben werden. Ferner forderten die Pensionäre den Einsitz eines Rentnervertreters in den Stiftungsrat und die Einsetzung einer interimistischen, neutralen Verwaltung für die Pensionskassenführung.



Rentner sind sich noch nicht einig, ob sie das Urteil weiterziehen

Die Rentner können das Urteil beim Bundesgericht anfechten. Allerdings ist man sich noch nicht einig, ob man das auch tatsächlich tut. So zeigt sich Pensionär Ernst Frei enttäuscht, und für ihn ist der Fall noch nicht erledigt. Der 88-jährige ehemalige Chef der Pensionskasse sagt:

«Die Millionen sind immer noch da.»

Allerdings müsse man das Ganze in der Gruppe erwägen, die sich seit Publikation des Entscheids noch nicht getroffen habe. Saurer-Pensionär Walter Winkler sagt zwar auf Anfrage ebenfalls: «Wir müssen erst zusammenkommen.» Er selber will aber nicht mehr noch weiter ans Bundesgericht gelangen.

«Das ist mir zu kostspielig.»



Die Pensionskasse kam zunächst der Aufforderung seitens der Pensionäre, frei werdende Renten, unverbrauchtes Deckungskapital oder Rückstellungen denen zu verteilen, die sie erspart hätten, nicht nach. Die Rentner gelangten daraufhin an die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, doch diese wies eine entsprechende Klage ab. 2018 reichten die Pensionäre dann Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Dieses übertrug die Beurteilung indes der bereits beklagten BVG-Stiftungsaufsicht, welche die Beschwerde ablehnte.