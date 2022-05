Mobiliar spendiert Seegemeinden ein Hochwasserschutz-System

Flutsperre Ein 400 Meter langes Geschenk in Schlauchform: Die Mobiliar spendiert einen mobilen Hochwasserschutz für die Seegemeinden Knallorange und wirksam gegen überschwappende Ufer: Die Feuerwehren rund um Kreuzlingen verfügen nun über ein individuell einsetzbares Deichsystem. Urs Brüschweiler 06.05.2022, 16.45 Uhr

Der orange Schlauch hält im Ernstfall das Wasser in Seen oder Flüssen. Bild: Ralph Ribi

Feuerwehrleute, Zivilschützer und Mitarbeiter der Versicherung bevölkerten den Kreuzlinger Hafenplatz am Donnerstagnachmittag: Es war Bescherung. Die Mobiliar überbrachte ein grosszügiges und nicht alltägliches Geschenk, einen zwölf Tonnen schweren und knallroten Container. Mit seinem Inhalt und viel Seewasser können die Rettungskräfte innert kürzester Zeit einen 400 Meter langen Hochwasserdamm bereitstellen. Ein Team der Kreuzlinger Feuerwehr unter Anleitung von Kommandant Kurt Affolter führte es den zahlreichen Interessierten dann auch gleich vor. Der orange Wurm wird ausgerollt, mit Wasser vollgepumpt und wächst dabei auf eine Höhe von rund 60 Zentimetern.

Geschenkübergabe: Gemeinderatspräsident Osman Dogru, Stadtpräsident Thomas Niederberger, Stadtrat Thomas Beringer, Feuerwehr-Kommandant Kurt Affolter, Mobiliar-Generalagent Daniel Bodenmann und Philipp Mischler, Leiter Schaden der Mobiliar. Bild: Ralph Ribi

«Ein sinnvolles und grosszügiges Geschenk für unsere Gemeinden direkt am See», freute sich Stadtpräsident Thomas Niederberger. «Stadt und Region bedanken sich herzlich bei der Mobiliar.» Kreuzlingen ist die sechste Gemeinde in der Schweiz, die bisher in den Genuss einer solchen Schenkung im Wert von rund 400'000 Franken durch die Versicherungsgesellschaft kam. Die Orte seien dabei nicht zufällig ausgewählt, eine Untersuchung habe ergeben, dass die Bodenseeregion zu den Hotspots mit hohem Schadenpotenzial bei Hochwasser gehöre. Der Kreuzlinger Generalagent der Mobiliar, Daniel Bodenmann, erklärte das Engagement der Versicherung so:

«Wir wollen nicht nur Policen verkaufen und Schäden zahlen, sondern auch präventiv etwas für die Gesellschaft leisten.»

Das mobile Deichsystem ist künftig bei der Stützpunktfeuerwehr Kreuzlingen stationiert, könne aber auch durch die umliegenden Gemeinden von Steckborn bis Arbon eingesetzt werden. Der mobile und flexibel einsetzbare Damm besteht aus zwölf Elementen und wird mit bis zu 20'000 Liter Wasser gefüllt, stellt den drängenden Wassermassen somit 20 Tonnen Gewicht entgegen.