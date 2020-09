Flugblatt mit happigen Vorwürfen: Vier Märstetter Gemeinderäte äussern ihren Unmut über die Gemeindepräsidentin In einem Flugblatt äussert ein Teil des Märstetter Gemeinderats öffentlich Vorwürfe gegen Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch.

Sie soll Geschäfte ohne Abstimmung mit dem Gremium tätigen, heisst es etwa in dem Brief. Auch die zurückgetretene Gemeinderätin Indira Marazzi sagt klar, was sie von Susanne Vaccari-Ruch hält. Diese schweigt indes. Denn eine mehrmonatige Mediation ist geplant. Sabrina Bächi 25.09.2020, 19.00 Uhr

Das Bild vom Flugblatt: die Gemeinderäte Guido Stadelmann, Heinz Nater, Diana Manser und Beat Keck. In der Mitte Indira Marazzi. Bild: PD

Seit einem Jahr will man in Märstetten das Feuer löschen. Derzeit sieht es aber eher nach einem neuen Grossbrand aus. Im November 2019 wurde an der Gemeindeversammlung erstmals öffentlich bekannt, dass es im Gemeinderat Differenzen gibt. Seither versucht man diese aus dem Weg zu räumen. Doch stattdessen tauchen immer wieder neue Vorwürfe auf.

Die erste Gemeinderätin ist per Mitte August aus dem Gremium ausgetreten. Warum genau wollte Indira Marazzi damals nicht sagen. Am Freitag vor einer Woche konnten das die Märstetterinnen und Märstetter jedoch auf einem Flugblatt in ihren Briefkästen lesen. Die schwierige Zusammenarbeit mit der Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch habe ihren Entscheid zum sofortigen Rücktritt unterstützt, schreibt Indira Marazzi.

Indira Marazzi, zurückgetretene Gemeinderätin Märstetten Bild: Mario Testa

«In der Zusammenarbeit mit ihr fehlten mir Werte wie achtsame Kommunikation, Kompromissbereitschaft, Kollegialität und Respekt.»

Gemeinderäte wollten Standpunkt kundtun

Doch nicht nur Marazzi kommt im Flugblatt zu Wort. Auch vier amtierende Gemeinderäte äussern öffentlich ihr Missfallen an der Zusammenarbeit mit der Gemeindepräsidentin. «Als Gemeinderäte müssen wir immer wieder zur Kenntnis nehmen, dass wichtige Entscheide, insbesondere budgetrelevante Geschäfte, ausserhalb des Gremiums und ohne Rücksprache mit uns getätigt werden», heisst es im Flugblatt.

Das Flugblatt der Märstetter Gemeinderäte. Bild: PD

Unterzeichnet wurde es von Beat Keck, Diana Manser, Heinz Nater und Guido Stadelmann. Zustande kam das Flugblatt hauptsächlich aufgrund der letzten Berichterstattung in dieser Zeitung und aufgrund eines Leserbriefes, der ebenfalls in der «Thurgauer Zeitung» veröffentlicht wurde.

Heinz Nater, Gemeinderat Märstetten Bild: Mario Testa

«Wir wollten unseren Standpunkt kundtun», sagt Heinz Nater auf Anfrage. Die Wahl von Susanne Vaccari-Ruch sei überhaupt kein Problem für ihn und seine Kollegen. Es gehe vielmehr um die Zusammenarbeit. Diese soll nun auch mittels mehrmonatiger Mediation verbessert werden, wie Nater erzählt. «Es muss etwas gehen und wir sind alle gewillt, unseren Job gut zu machen», sagt er.

Es sei nämlich schon so, dass teils Geschäfte wegen der schwierigen Zusammenarbeit liegen bleiben würden. «Wir wollen endlich vorwärtskommen und nicht immer noch mehr Öl ins Feuer giessen», sagt der Gemeinderat. Das Flugblatt betrachte er indes nicht als solches Öl, welches der Zusammenarbeit noch mehr schade. Zu den im Flugblatt geäusserten Vorwürfen gegenüber Susanne Vaccari-Ruch will Nater sich jedoch nicht weiter oder genauer äussern.

«Das Verhalten ist unprofessionell»

Öffentlich gemacht hat das Flugblatt Ueli Fisch per Twitter. Er schreibt dazu: «Da versuchen wir, von der Interpartei Märstetten den Ball flach zu halten und eine Mediation für den Gemeinderat zu organisieren und da weiss eine Gruppe von Gemeinderäten nichts Besseres, als so ein Flugblatt in alle Haushalte zu senden.»

Fisch bezeichnet dieses Verhalten als schlicht unprofessionell. «Als Politiker darf man sich doch nicht derart von einem Leserbrief provozieren lassen», sagt der Ottoberger Kantonsrat. Hinsichtlich der angedachten Mediation im Gemeinderat habe vor allem die Rechnungsprüfungskommission (RPK) in den vergangenen Wochen versucht die Wogen zu glätten. Die Interpartei und die RPK seien nun daran, Vorschläge für eine Mediatorin oder einen Mediator zu finden. Fisch sagt:

Ueli Fisch, Ottoberger Kantonsrat GLP Bild: Urs Bucher

«Beide Seiten müssen sich jetzt zusammenreissen.»

Dieses Flugblatt sei jedoch genau das Gegenteil und nicht nur ein Affront gegenüber der Gemeindepräsidentin, sondern auch an die Adresse von Gemeinderätin Sabina Michel, die als einzige in diese Geschichte nicht involviert ist. Sie sagt auf Anfrage: «Ich wusste nichts vom Flugblatt, war in die Aktion nicht involviert. Ich habe es erst erfahren, als es im Briefkasten lag.» Sie könne aber den Inhalt des Briefes überhaupt nicht bestätigen.

Märstettens Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch will sich derzeit nicht zum Flugblatt und den darin erhobenen Anschuldigungen äussern. Das habe aber seinen Grund, sagt Vaccari-Ruch:

Susanne Vaccari-Ruch, Gemeindepräsidentin Märstetten Bild: PD

«Das Flugblatt ist auch der Rechnungsprüfungskommission sowie der Interpartei bekannt. Im Interesse des Ganzen äussere ich mich vorerst nicht gegenüber der Öffentlichkeit zu den Zuständen im Gemeinderat.»

Sie behält sich aber vor, eine Stellungnahme zu einem späteren Zeitpunkt abzugeben.