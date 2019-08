Am Samstag, 7. September, findet eine weitere «Lange Nacht der Bodenseegärten» im Seeburgpark statt.

Flüsternde Bäume erzählen in Kreuzlingen ihre Geschichten

Rahel Wohlgensinger, Julian Fitze vom Seemuseum und Dorena Raggenbass schätzen die Vielfalt, die der Seeburgpark bietet. (Bild: Hannah Engeler)

«Die Veranstaltung erlaubt es der Stadt jedes Mal aufs Neue, einen Aspekt des vielfältigen Parks herauszupicken und in den Vordergrund zu stellen», sagt Stadträtin Dorena Raggenbass. Das diesjährige Motto lautet Baumgeflüster. Somit stehen die Bäume des Kreuzlinger Arboretum im Mittelpunkt. «Die Bäume sprechen und werden zu Schauspielern», sagt Raggenbass.

Die Besucher können sich mit Kopfhörern, die das Seemuseum bereitstellt, auf einen Hörspaziergang mit 17 Stationen begeben. Jede Station legt den Fokus auf ein anderes Thema: Wissenswertes, Musik, Literatur und weitere. Die Entdeckungstour dauert rund 70 Minuten und richtet sich an Erwachsene.

Für Kinder bietet das Seemuseum am 7. September sowie an allen Mittwochnachmittagen des Monats sogenannte «Gwunderstunden» an. Die Kinder können mit Experimenten die Frage «Warum schwimmt ein Schiff?» erkunden. Auch der Hörspaziergang ist nach der «Langen Nacht der Bodenseegärten» während zwei Wochen weiterhin kostenlos buchbar.

Eine vertraute Stimme führt durch den Seeburgpark

Rahel Wohlgensinger von der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld hat bei der diesjährigen künstlerischen Konzeption mitgewirkt. Sie freut sich besonders, dass das Team Flurin Caviezel, die bekannte Stimme aus dem Radio SRF 1, für das Projekt gewinnen konnte. Der charmante Sprecher begleitet die Besucher auditiv auf ihrer Reise durch die Baumlandschaft. «Der Baum kann als Metapher für alle Aspekte des Lebens eingesetzt werden», sagt Caviezel in der Einführung zur Station «Baummelodien».