Kreuzlingen: Die Geschichte der Flüchtlinge und ihrer Helfer

Flüchtlinge «Einst wurden wir als Gutmenschen belächelt, heute nimmt man uns ernst»: Die Geschichte der Flüchtlinge in Kreuzlingen und ihrer Helfer Die Hilfsorganisation Agathu legt zu ihrem 25-Jahr-Jubiläum eine 170-seitige Broschüre vor. Das Werk zweier Historiker widerspiegelt die turbulenten Erfahrungen einer Grenzstadt mit dem Asylwesen seit den 1980er-Jahren. Urs Brüschweiler 24.11.2021, 04.10 Uhr

Die beiden Historiker Uwe Moor und Andreas Thürer mit ihrer Broschüre «Kreuzlingen und die Flüchtlinge» vor dem «Agathu». Bild: Andrea Tina Stalder

Im Cafétreff Agathu sitzen einige Flüchtlingskinder im Kreis. Sie erhalten gerade Deutschunterricht. Ihr Schulzimmer befindet sich zurzeit hier an der Freiestrasse, weil im Bundeszentrum umgebaut wird. «So etwas wäre vor nicht allzu langer Zeit noch nicht möglich gewesen», erzählt Karl Kohli, Präsident der Arbeitsgruppe für Asylsuchende Thurgau, kurz Agathu. 1995 bei seiner Gründung, war der Verein von offizieller Seite alles andere als erwünscht oder willkommen. Stadt- wie Staatsbehörden sahen dessen Arbeit lange als «störende Einmischung» an. Die gegenseitige Achtung, der Austausch auf Augenhöhe, wie es ihn heute gibt, musste sich erst entwickeln.

Aus der Froschperspektive

Karl Kohli

Präsident Agathu Bild: Andrea Stalder

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es Agathu nun. Als etwas verspätetes Geburtstagsgeschenk haben die beiden Historiker Uwe Moor und Andreas Thürer in ehrenamtlicher Arbeit die Geschichte der Flüchtlinge in Kreuzlingen seit den 1980er-Jahren aufgearbeitet. Entstanden ist eine 170-seitige Broschüre; zweifellos ein Werk der Zeitgeschichte. Es sei aus der Froschperspektive verfasst, aus Sicht der Asylbewerberinnen und Asylbewerber und der lokalen Helferinnen und Helfer, betonen die Verfasser.

Andreas Thürer berichtet über die 18-monatige, intensive Arbeit an dem Buch: «Wir haben sehr viele Zeitzeugen zu Wort kommen lassen.» Es sei auch darum gegangen, diese Erinnerungen aufzuschreiben und so zu erhalten.

«Erfahrungen von der Front.»

So nennt es der Historiker. Uwe Moor hat die ganze Geschichte persönlich miterlebt. Auch ihn trieb beim Verfassen des Buches eine gewisse Angst an, dass diese Erinnerungen verloren oder vergessen gehen.

Als Kreuzlingen der «Schandfleck der Nation» war

Interviews mit damaligen Akteuren, Zeitungsartikel, Fotos, Zeitdokumente, und Erfahrungsberichte bilden das Rückgrat des Buches. Erzählt wird darin etwa die turbulente Anfangsgeschichte der 1988 vom Bund geschaffenen Empfangsstelle in Kreuzlingen. Das Bild der mit Stacheldraht umzäunten Baracke ist gar auf der Titelseite der Broschüre zu finden. Ein Jahr später mussten Asylsuchende in schlecht geheizten Zelten untergebracht werden oder gar im Freien übernachten. Als «Schandfleck der Nation» hatte sich Kreuzlingen betiteln lassen müssen. Die Broschüre handelt aber auch von der Eröffnung des Neubaus der Empfangsstelle an der Döbelistrasse 2002 oder von den Folgen derer Umwandlung in ein Ausschaffungszentrum 2019.

170 Seiten umfasst das Werk. Auf dem Cover ist die Empfangsstelle Kreuzlingen in den 1980er-Jahren abgebildet. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Stadt habe sich ingesamt mit drei grossen Flüchtlingswellen konfrontiert gesehen, erzählt Moor, 1989, 1999 und 2015. In allen Krisen hätten sich spontan freiwillige Helferinnen und Helfer engagiert, die Keimzelle von Agathu. Von den «überforderten Verantwortungsträgern» sei dies allerdings weder geschätzt noch gewünscht worden.

Klimawandel von 2010 bis 2014

Ab 2010 habe sich das Verhältnis mit dem Bundeszentrum und der Stadt zu entspannen begonnen, sagt Moor. «Klimawandel» wird dieses Kapitel in der Broschüre genannt. Ein «Schicksalsjahr» fürs Agathu war 2014, als man den «Prix Kreuzlingen» verliehen erhielt.

«Plötzlich wurden wir ernst genommen. Vorher sind die lieben älteren Frauen als Gutmenschen belächelt werden.»

So habe sich die langjährige Leiterin des Flüchtlingscafés Dominque Knüsel erinnert. Heute trifft sich die Hilfsorganisation mit den Verantwortlichen des Bundeszentrums regelmässig am runden Tisch, wo auch heikle Fragen besprochen werden könnten. «Es brauchte hartnäckigen Willen, um überhaupt einst Zugang zum Zentrum zu erhalten», sagt Moor.

«Wir haben 25 Jahre durchgehalten und immer die Augen offen gehalten. Wir dürfen stolz sein, in den harten Anfangszeiten nicht die Geduld verloren zu haben.»

Das Café als Herzstück

Nicht zu kurz kommt natürlich auch das Herzstück von Agathu, das Flüchtlingscafé: 1997 kurzzeitig im damaligen Jugendtreff eröffnet, zog man dann rasch in den Albanerverein um. 2001 mietete sich der Verein eine kleine Wohnung an der Bahnhofstrasse 2. 2014 zügelte der Kaffeetreff in die heutigen Räumlichkeiten an der Freiestrasse, «hinter den 7 Gleisen». Agathu ist mittlerweile jedoch zu einem wahren Füllhorn an Integrationsprojekten angewachsen.

Die Broschüre ist auf www.agathu.ch zum Download verfügbar oder für einen Unkostenbeitrag zu bestellen.