Stadt Arbon erwirtschaftet Gewinn von fast 3 Millionen Franken

Uzwil Die Leitplanke als Abflugrampe: Schon einmal ereignete sich beim «Töbeli»-Parkplatz ein tödlicher Unfall

Am späten Karfreitagabend starben bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstrasse in Niederuzwil drei junge Männer. An Silvester 2010 war gleichenorts ein Auto auf fast identische Art verunfallt. Damals starb ein Dreizehnjähriger.