In Kreuzlinger Schulen werden 25 ukrainische Kinder unterrichtet

Finanzen Von der Pandemie direkt in die Herausforderung mit Flüchtlingskindern – aber die Finanzen der Kreuzlinger Schulen stimmen Primarschule und Sekundarschule Kreuzlingen weisen für das abgelaufene Jahr unerwartete Millionenüberschüsse aus. Obschon die Aufwendungen für den Schulbetrieb gestiegen sind. Urs Brüschweiler 20.04.2022, 16.46 Uhr

Einblick in eine Integrationsklasse im Estrich des Kreuzlinger Schulhauses Felsenschlössli. Michel Canonica (30.3.2022)

«Der Jahresrückblick für 2021 ist durch die Pandemie geprägt», sagt Schulpräsidentin Seraina Perini. Man könne sich das heute zwar schon fast nicht mehr vorstellen, da sich der Fokus fast ohne Verschnaufpause auf die Beschulung der ankommenden Flüchtlingskinder verlagert habe. Perini betont, wie sehr das Spannungsfeld zu den Coronamassnahmen die Schulen belastet habe. «Es war intensiv und anstrengend, wir waren gefordert.» Stolz erwähnt die Schulpräsidentin, dass in Kreuzlingen fast alle Lager dennoch durchgeführt werden konnten.

Frappanter Unterschied beim Finanzausgleich

Wenig Sorgen muss sich Seraina Perini jedoch derzeit um die Finanzlage der beiden Schulgemeinden machen. 2,3 Millionen Franken Überschuss bei der Primar und ein Plus von 3,6 Millionen Franken bei der Sek präsentiert Finanzchefin Susanne Burgmer für 2021.

«Das ist viel, viel besser als budgetiert.»

Finanzchefin Susanne Burgmer und Schulpräsidentin Seraina Perini. Bild: Urs Brüschweiler

Konkret sogar jeweils über 3 Millionen Franken besser als es der Voranschlag erwarten liess. Wie die meisten Körperschaften derzeit haben auch die Kreuzlinger Schulen von höheren Steuereinnahmen profitiert. Und als Folge daraus mussten sie auch deutlich weniger als befürchtet in den kantonalen Finanzausgleich abliefern. «Frappant», nennt Burgmer den Unterschied zum Vorjahr bei der Sek, wo 2020 noch etwa 7 Millionen Franken abflossen und 2021 weniger als 2 Millionen Franken.

Der Aufwand für den Schulbetrieb wuchs hingegen in beiden Schulgemeinden leicht an. Perini sagt:

«Unsere Organisation hat sich weiterentwickelt, aber wir haben den Steuerfranken am richtigen Ort eingesetzt.»

Nämlich zu Gunsten der Schüler und des Unterrichts. Die soliden Finanzen dürften für die Zukunft gar eine weitere Steuerfusssenkung ermöglichen. Im Fokus steht dabei die Sekundarschule, bei welcher das Eigenkapital mit über 18 Millionen Franken zu hoch angestiegen ist, wie sogar Susanne Burgmer attestiert. Es wäre bei der Sek die vierte Steuerfussenkung in Folge.

Vier Integrationsklassen mit ukrainischen Kindern «Wir hatten nach Corona gerade zwei Wochen Pause», sagt Schulpräsidentin Seraina Perini und meint damit den Übergang von einer Herausforderung zur nächsten. Am 9. März wurde das erste ukrainische Flüchtlingskind in Kreuzlingen beschult. Mittlerweile sind es deren 25 geworden. Mit Ende der Frühlingsferien habe man die bestehenden Integrationsklassen aufgestockt. Es werden auf Primar- und Sekundarstufe nun je zwei solche Kleingruppen geführt. Dank dem Einsatz von pensionierten Lehrkräften, Studierenden im letzten Jahr und Klassenassistenzen sei dies möglich. «Wir konnten auch eine geflüchtete ukrainische Deutschlehrerin anstellen», sagt die Schulpräsidentin. Das Ziel sei, mit diesem Modus bis zu den Sommerferien zu kommen. «Wir sind der tiefen Überzeugung, dass es richtig und wichtig ist, den Kindern einen strukturierten Alltag zu ermöglichen.» (ubr)

Die Raumnot wird immer grösser

Einen grossen Teil des vorhandenen Kapitals will die Schule aber in den nächsten Jahren investieren. Nachdem jüngst die Horte Seetal und Weinburg sowie der Kindergarten Freieweg fertiggestellt worden sind, gehen der Schule Kreuzlingen die Baustellen nicht aus Seraina Perini sagt:

«Wir verlassen die Komfortzone.»

Sie spricht dabei die Raumnot an. Schon heute gehe es nur noch mit Container-Provisorien, wie sie beim Schulzentrum Schreiber und Remisberg in Betrieb sind. Im Schulhaus Egelsee musste etwa die Bibliothek weichen zugunsten eines Multifunktionsraums, in welchem nun eine Integrationsklasse unterrichtet wird. Eine Grossinvestitionen läuft überdies mit dem Familien- und Freizeitbad Egelsee. «Wir geben den Steuerfranken sorgfältig aus», betont die Schulpräsidentin und unterstreicht die Priorisierung der Vorhaben nach Dringlichkeit mit der Mitteilung, dass der Umbau des Schulpräsidiums in der Villa Louisa erneut zurückgestellt worden sei.