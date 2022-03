Rechnung Romanshorn 2021 mit Rekordergebnis

Finanzen Rekordergebnis in Romanshorn: Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Plus von 4,8 Millionen Franken ab Ein Landverkauf mit Gewinn, tiefe Sozialhilfekosten und unerwartet hohe Grundstückgewinnsteuern sind massgeblich für das ausserordentlich gute Ergebnis verantwortlich. Eine Steuersenkung wird zum Thema. Markus Schoch 31.03.2022, 16.15 Uhr

Stadtpräsident Roger Martin (rechts) und Thomas Burri, Leiter Finanzen und Steuern, präsentieren das Budget der Stadt. Bild: Donato Caspari

«Vieles ist finanziell gesehen optimal gelaufen für uns im letzten Jahr», sagt Stadtpräsident Roger Martin zum Abschluss, der so gut ist wie nie zuvor. Die Rechnung weist ein Plus von 4,8 Millionen Franken aus – fünf Millionen Franken besser als budgetiert. «Das Resultat ist sehr erfreulich und ermutigend. Wir sind auf dem richtigen Weg.» Martin warnt aber vor allzu grosser Euphorie. Denn das Ergebnis sei auf verschiedene Sondereffekte zurückzuführen. «Wir können nicht davon ausgehen, dass es in diesem Stil weitergeht.»

So hat die Stadt allein mit dem Verkauf eines 15'544 Quadratmeter grossen und vor zehn Jahren erworbenen Grundstückes im Industriequartier Hof an die Firma Forster Profilsysteme 1,8 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das Unternehmen baut dort neu und verlegt dann die Produktion von Arbon nach Romanshorn.

Sozialhilfekosten 40 Prozent tiefer als erwartet

Massgeblich zum guten Ergebnis beigetragen haben auch die unerwartet tiefen Sozialhilfekosten. Sie lagen fast 1,7 Millionen Franken und damit 40 Prozent unter Budget. Für Martin sind die relativ tiefen Ausgaben in diesem Bereich aber bloss eine Momentaufnahme.

«Es kann schon morgen wieder in die andere Richtung gehen. Müssten wir beispielsweise zwei Kinder fremdplatzieren, würde das die Rechnung mit rund 200'000 Franken belasten.»

Die Entwicklung vorauszusehen, sei fast nicht möglich. Die Stadt tue aber alles in ihrer Macht Stehende, um eine Trendwende zu verhindern. «Wir haben die Prozesse im Sozialamt optimiert, und die Mitarbeiter schauen genau hin.»

Die Rechnung aufpoliert haben ausserdem die Grundstückgewinnsteuern, die fast 730'000 Franken überschossen. Die ordentlichen Steuereinnahmen waren mit 15,6 Millionen Franken genauso hoch wie prognostiziert. «Es ist eine Punktlandung», sagt Martin. Die Steuerkraft sank um 62 auf 1948 Franken. Der Stadtpräsident hätte es sich anders gewünscht. Er sei jedoch zuversichtlich, dass es wieder in die andere Richtung gehe, wenn er an die Überbauungen auf dem ehemaligen Fatzer-Areal, im Hydrel-Park oder im Sonnenfeld denke.

Diskussion über Steuerfuss drängt sich auf

Die Kosten für die Individuellen Prämienverbilligungen (IPV) waren rund 256'000 Franken tiefer als erwartet: Grund: Die Stadt konnte die Auswirkung des Systemwechsels per 1. Januar 2020 (neue Vermögensgrenze 0 Franken) im Budget 2021 noch nicht berücksichtigen. Im Bereich Gesundheit haben die Kosten 2021 stagniert. In der Langzeitpflege sind sie sogar um 88'588 Franken gesunken. Diese Entwicklung sei erfreulich, sagt Martin. «Wir können sie aber nicht beeinflussen.»

Ohne die Ausfinanzierung der Pensionskasse der Stadt 2020 hätte Romanshorn in den letzten vier Jahren immer eine Rechnung mit einem Gewinn von mindestens 900'000 Franken vorgelegt. Das Eigenkapital beläuft sich aktuell auf fast 11,5 Millionen Franken. Martin sagt:

«In dieser Situation über eine Steuerfusssenkung zu diskutieren, ist legitim.»

Der Stadtrat werde sich im Rahmen der Budgetberatung darüber unterhalten müssen.

Investitionen von fast 50 Millionen Franken in den nächsten Jahren

Allerdings dürfe nicht vergessen werden, dass die Stadt gemäss Finanzplan in den nächsten fünf Jahren Investitionen im Betrag von schätzungsweise 48 Millionen Franken vorgesehen habe. Der Stadtrat werde in seiner Frühlingsklausur Mitte April die Projekte priorisieren, mit einem Preisschild versehen und das Ergebnis an der nächsten Gemeindeversammlung am 9. Mai den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern präsentieren. Für Martin ist klar:

«Wenn wir in den nächsten Jahren hohe Investitionen tätigen wollen, müssen wir die Finanzen weiter im Griff haben.»

Wichtig wäre für ihn deshalb eine Korrektur beim Zentrumslastenausgleich, wie ihn unlängst auch der Frauenfelder Stadtpräsident Anders Stokholm in dieser Zeitung gefordert hat. Es gehe nicht an, als Berechnungsgrundlage einzig die Steuerkraft heranzuziehen.

Im letzten Jahr hielten sich die Investitionen noch in Grenzen. Netto beliefen sie sich auf knapp 3 Millionen Franken, budgetiert waren 400'000 Franken weniger. 1,26 Millionen Franken gehen aufs Konto der Sanierung des Bootshafens. Die Arbeiten hatten sich wegen einer Beschwerde um ein Jahr verzögert.

Pensionskasse der Stadt Romanshorn Ausfinanzierung zu sehr gutem Preis Die Pensionskasse der Stadt Romanshorn ist mittlerweile liquidiert. Die Schlussrechnung weist im Jahr 2021 noch zusätzliche Kosten von 18'320.26 Franken aus. In der Botschaft zur Abstimmung vom 27. September 2020 wurde eine Bandbreite der erwarteten Ausfinanzierungskosten von 8 bis 12 Millionen Franken genannt. Die definitive Rechnung beläuft sich nun auf 7'749'968.14 Franken, was nach Angaben der Stadt ein sehr guter Preis ist. Damit konnte sich die Hafenstadt von den Altlasten rund um die Pensionskasse sowie von der de facto unbegrenzten Staatsgarantie von 10 Millionen Franken endgültig befreien. (mso)