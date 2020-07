Filme unter freiem Himmel: In Egnach herrscht Freude über das Open-Air-Kino auf der öffentlichen Wiese im Strandbad Wiedehorn Der Gemeinderat hat eine versuchsweise Durchführung bewilligt. Das Projekt soll vom 16. bis 19. Juli laufen. Allerdings hat sich die Sponsorensuche harzig gestaltet. 09.07.2020, 16.35 Uhr

Hier auf der öffentlichen Wiese in Wiedehorn, Egnach, soll kommende Woche ein Open-Air-Kino stehen. Hanspeter Schiess

(red.) Es ist eine freudige Nachricht. Gemäss Mitteilung im amtlichen Publikationsorgan von Egnach hat der Gemeinderat die versuchsweise Durchführung eines Open-Air-Kinos bewilligt, und zwar auf der öffentlichen Wiese in Wiedehorn, dies vom 16. bis 19. Juli. Die Manser Bild-und-Ton-Konzepte GmbH aus Lömmenschwil organisiert das Projekt.

«Der Anlass wird nicht rentabel sein»

Laut Hampi Manser von der Manser Bild-und-Ton-Konzepte GmbH läuft die Sponsorensuche indes harzig. Viele Firmen hätten aufgrund von Problemen im Zuge der Coronapandemie ihre Beiträge reduziert oder gestrichen. Er könne Interessierten Angebote machen. «Aber der Anlass wird nicht rentabel sein», sagt Manser.

Die Projektreihe soll auch in der Kreuzlinger Badi Hörnli Fuss fassen. Während das Projekt in Egnach bereits stehe, sei man dort allerdings noch in der Detailerarbeitung, so Manser. «Klar ist: Die Filmreihe findet vom 6. bis 9. August im Schwimmbad Hörnli statt.» Erwartet würden da pro Abend 250 bis 500 Besucher.