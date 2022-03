Bürglen Oliver Keller führt das grösste schweizer Stuntfilmstudio

Film Von Los Angeles nach Bürglen: Ein Ex-Hollywood-Stuntman betreibt im Thurgau das grösste Stuntstudio der Schweiz Vor rund einem Jahr verlegte der bekannte Stuntman Oliver Keller seinen Lebensmittelpunkt aus der Filmmetropole Hollywood in den Thurgau. Hier betreibt er das grösste Stunts- und Filmstudio der Schweiz und Süddeutschland. Monika Wick Jetzt kommentieren 17.03.2022, 11.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oliver Keller war in Hollywood ein begehrter Stuntman und hat in zahlreichen Filmen mitgewirkt. Bild: Tobias Garcia

Oliver Keller erinnert sich noch genau, wie er sich als siebenjähriger Junge in der heimischen Stube die Fernsehserie «Ein Colt für alle Fälle» anschaute. Der Schauspieler Lee Majors verkörperte in der Produktion den Stuntman Colt Seavers, der nebenbei auch als Kopfgeldjäger arbeitete.

Klein Olivers Augen hingen förmlich am Bildschirm, wenn sich Colt Seavers Auto überschlug oder er andere gefährliche Situationen zu meistern hatte. «Das will ich auch machen!», war für ihn ab dem Moment klar, in dem er realisierte, dass Stuntman ein richtiger Beruf ist.

Heute, knapp 40 Jahre später, lebt Oliver Keller seinen Traum und kann auf eine beachtliche Karriere in der Filmmetropole Hollywood zurückblicken. Der Weg dahin war für Oliver Keller alles andere als leicht. «Zu Beginn wurde ich von niemandem ernst genommen und belächelt. Nur meine Mutter hat mich immer unterstützt und ermuntert, meinen Traum zu verfolgen», erinnert er sich.

Ausbildung in einer Stuntman-Schule

Als Kind hat sich Keller oft die Videokamera seines Vaters geliehen, um seine Stunts aufzunehmen. Als seine Aktionen immer waghalsiger und gefährlicher wurden, schickten die Eltern den mittlerweile 16-Jährigen zu seinem eigenen Schutz in eine Stuntman-Grundausbildung nach Deutschland.

«Hier habe ich mich das erste Mal verstanden gefühlt», sagt er. Nachdem er in Produktionen wie «Der Clown», dem Pilotfilm zur Erfolgsserie «Alarm für Cobra 11», mitwirkte, zog es ihn im Jahr 2000 nach Amerika. Unumwunden gibt er zu:

Oliver Keller, Stuntman. Bild: Tobias Garcia

«Ich hatte keinen Plan, 5000 Franken in der Tasche und musste erst noch die Sprache lernen.»

Erschwerend kam hinzu, dass in Hollywood niemand auf einen Stuntman aus der Schweiz gewartet hat und zu den Castings jeweils Tausende erschienen, die den Job ebenfalls haben wollten. Ganze acht Jahre lang hat Oliver Keller gebraucht, bis er von den Aufträgen leben konnte. «Trotzdem war es eine schöne Zeit. Ich habe noch nie einen Job wegen des Geldes, sondern nur aus Freude gemacht», sagt er.

Für Ashton Kutcher die gefährlichen Szenen übernommen

Mittlerweile hat Keller für etliche Hollywood-Stars wie Sacha Baron Cohen («Der Diktator») oder Ashton Kutcher («Killers») die gefährlichen Filmszenen übernommen. Damit das für Kinobesucher nicht zu erkennen ist, verbringt er viel Zeit in der Maske und der Garderobe. Dass oftmals andere die Lorbeeren für seine Arbeit ernten, stört Oliver Keller nicht: «Das ist mein Beruf!»

Den Einwand, dass er einen gefährlichen Beruf ausübe, lässt der Stuntman nicht gelten. «Bei uns ist vieles vorausschau- und berechenbar. Polizisten oder Feuerwehrmänner müssen immer mit Überraschungsmomenten rechnen und sind viel gefährdeter.» Während seiner gesamten Laufbahn als Stuntman kam er erst zweimal in Situationen, die böse hätten enden können.

Für die Tochter in den Thurgau gezogen

Damit seine Tochter Geneva, die bereits in die Fusstapfen ihres Vaters getreten ist, eine Schule in der Schweiz besuchen kann, hat Oliver Keller seinen Lebensmittelpunkt vor gut einem Jahr in den Thurgau verlegt.

Die Suche nach einem passenden Standort für seine Firma 1291 Productions führte ihn ins Bürgler Gewerbegebiet. In einer Halle, in der sich früher ein Fotostudio befand, richtete er das grösste Stunts- und Filmstudio der Schweiz und Süddeutschlands ein. Zusammen mit sieben Mitarbeitern entwickelt, koordiniert und führt er hier Stunts für Produktionen im In- und Ausland aus.

Oliver Keller führt in Bürglen das grösste Stunts- und Filmstudio der Schweiz und Süddeutschlands. Bild: Tobias Garcia

«Es läuft richtig gut. Wir wirkten beispielsweise bei zwei Staffeln von ‹Tschugger› mit, eine dritte ist in Planung», sagt Oliver Keller. Vor einigen Monaten erprobte zudem Manu Burkart in der SRF-Serie «SRF bi de Lüt – Ein Manu für alle Fälle» unter der Anleitung von Oliver Keller seine Stuntman-Qualitäten. Hollywood bleibt Oliver Keller nichtsdestotrotz erhalten. Im Gegensatz zu früher ist er heute in der Lage, seine bevorzugten Projekte auszusuchen.

In seinen Geschäftsräumen bewahrt Oliver Keller eine Schwarz-Weiss-Fotografie auf, auf der eine persönliche Widmung von Mickey Gilbert zu lesen ist. Der heute 86-jährige Mann agierte in den 1980er-Jahren als Stuntman für Lee Majors in «Ein Colt für alle Fälle». «Später hat er für mich gearbeitet», erklärt Oliver Keller nicht ohne Stolz.

Klein Oliver aus dem Zürcher Weinland hätte das sicher nie zu hoffen gewagt. «Ich glaube nicht an Zufälle. Ich bitte immer um das richtige Werkzeug, und wenn man genau weiss, wohin man will, ist es sowieso viel einfacher», sagt der gläubige Mann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen