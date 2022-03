Kino Roxy kommt einigermassen gut durch die Krise

Film Das «Roxy» kommt gut durch die Krise Trotz Corona war das letzte Jahr für das Romanshorner Kino einigermassen erfolgreich. Geplant ist eine Website über Film und Filmentwicklung, Handwerk und Kreativität. Markus Bösch 18.03.2022, 16.51 Uhr

Das Kino Roxy kann auf ein treues Publikum zählen. Bild: Markus Bösch

123 der 1100 Mitglieder waren an der Jahresversammlung vor Ort, sprich im «Roxy» – und alle waren glücklich, wieder gemeinsam Kino erleben zu können: «Trotz der notwendigen Einschränkungen war zum Beispiel der vergangene Juni in Bezug auf Ticket- und Gastroverkäufe ein Rekordmonat. Selbstverständlich auch dank der Filme, die wir gezeigt haben», sagte Trägervereinspräsidentin Franziska Mattes Laib. Und sie hätten die Möglichkeit gehabt, als «erstes Kino der Schweiz» eine Hörfilmfassung zu zeigen, also eine Vorstellung für Blinde und Sehbehinderte.