Feuerwehreinsätze Drei Brände innerhalb von 17 Tagen: Warum gingen in einem Horner Mehrfamilienhaus Gegenstände in Flammen auf? Am letzten Sonntag rückte die Feuerwehr zweimal wegen Rauchentwicklung an der Seestrasse aus. Und zwei Wochen davor schon einmal. Markus Schoch Jetzt kommentieren 12.10.2021, 18.30 Uhr

Zweimal war die Feuerwehr am Sonntag an der Seestrasse im Einsatz. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Es war ein äusserst strenges und irgendwie verstörendes Wochenende für die Feuerwehr Horn und für diejenige aus Arbon, die jeweils Nachbarschaftshilfe leistete. Am Sonntag um 0.45 Uhr ging bei der Notrufzentrale eine Meldung über eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus an der Seestrasse ein. Dort waren die Feuerwehrleute schon zwei Wochen vorher im Einsatz, ebenfalls wegen eines Brandes. Damals war angeblich ein Deko-Kranz an der Tür einer Wohnung in Flammen aufgegangen. Das jedenfalls erzählt man sich in Horn. Diesmal brannten Gegenstände im Treppenhaus. Genaueres dazu will die Kantonspolizei auf Anfrage nicht sagen.

Die Feuerwehrleute hatten die Lage zwar erneut schnell unter Kontrolle. Und es entstand auch nur geringer Sachschaden. Die evakuierten Bewohner konnten schon bald einmal wieder ins Bett. Doch kaum hatten die Brandbekämpfer im Depot alles Material verräumt und waren wieder zu Hause, ging der nächste Alarm los, und zwar um 03.30 Uhr. Ausrücken mussten sie an den gleichen Ort an der Seestrasse, und wieder wegen eines Feuers. Angeblich soll Wäsche im Keller in Flammen gestanden sein. Auch dazu macht die Kantonspolizei keine Angaben.

Die Ermittlungen sind im Gang

Der Mediendienst bestätigt einzig, was schon in der Mitteilung vom letzten Sonntag gestanden ist: dass davon ausgegangen werden muss, dass Gegenstände absichtlich in Brand gesetzt worden sind. Die Ermittlungen seien im Gange. «Weitere Angaben werden aus ermittlungstaktischen Gründen und aufgrund des laufenden Verfahrens keine gemacht», sagt Matthias Graf, der Chef des Mediendienstes.

Offen bleiben diverse Fragen: Was beispielsweise tut die Polizei, damit es an der Seestrasse nicht ein viertes oder fünftes Mal brennt? Und stimmt es, was man sich in Horn erzählt: dass es um einen Streit geht, den die Beteiligten mit dem Feuerzeug austragen?

Wie auch immer: Sollte tatsächlich jemand die Feuer gelegt haben und wird er oder sie dafür gerichtlich belangt, kann es teuer werden. Die betreffende Person muss dann nämlich unter Umständen ganz oder zumindest teilweise für die Einsätze der Feuerwehr aufkommen. Pro Person und Stunde verrechnet diese in Horn 50 Franken. Die Grundgebühr für das Tanklöschfahrzeug liegt bei 200 Franken, der Einsatz pro Stunde schlägt mit 150 Franken zu Buche. Die Liste der möglichen Einsatzmittel und Ausrüstungsgegenstände ist lang, und alles hat seinen Preis.