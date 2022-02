Arbon: «Rotes Kreuz» macht nach Pergola-Streit dicht

Fertig lustig Eskalation im Arboner Pergolen-Streit: Der Wirt des «Roten Kreuzes» macht Betrieb dicht und entlässt 22 Mitarbeitende Am Dienstag hat der Gastrounternehmer Absperrgitter rund ums Restaurant am See aufgestellt. Er wirft der Stadt Wortbruch vor. Diese versteht die Reaktion nicht und spricht von einem Missverständnis. Markus Schoch Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gionatan Capuano steht am Absperrgitter in der Gartenwirtschaft. Hinter ihm ist die umstrittene Pergola zu sehen. Bild: Donato Caspari

Gionatan Capuano vergeht das Lachen normalerweise nicht so schnell. Doch jetzt ist ihm sogar der Galgenhumor abhandengekommen, den er zuletzt in schwierigen Situationen immer bewiesen hat. Der 51-Jährige sitzt müde und mit fragendem Blick am Tisch, die Fassungslosigkeit steht ihm ins Gesicht geschrieben. Er sagt: «Es geht mir nicht gut.»

Am Montag hat Capuano Post von der Stadt erhalten. Der Wirt und Inhaber des «Roten Kreuzes» konnte kaum glauben, was er im Brief las: Er darf die Pergola unter den Bäumen in der Gartenwirtschaft mit 400 Plätzen ab dem 4. März nicht mehr nutzen. Und er muss bis zu diesem Termin den Nachweis erbringen, dass er die Anordnung umsetzt. Indem er die Steuereinheit entfernt, den Motor vom Stromnetz nimmt oder eine mechanische Sperrvorrichtung montiert.

«Ich bin masslos enttäuscht und wirklich richtig schlecht auf die Stadt zu sprechen», sagt Capuano.

«Ich fühle mich hintergangen.»

Im letzten Frühling habe ihm die Stadt zugesichert, die Pergola gebrauchen zu können, bis im Streit ein rechtskräftiger Entscheid vorliege. Und so sei es auch in einer Mitteilung gestanden, die am 21. April an die Medien gegangen sei. «In diversen Gesprächen in den letzten Monaten haben mir Stadtpräsident Dominik Diezi und der zuständige Abteilungsleiter Markus Rosenberger wiederholt versichert, dass ich bis zu einem abschliessenden Urteil in meinem Fall nichts zu befürchten habe.»

Mit dem geplanten Ausbau wird es nichts

Und jetzt teile ihm die Stadt ohne Vorwarnung mit, dass alles nichts gelte, was sie ihm zuvor sogar öffentlich versprochen habe. Capuano sagt:

«Es ist wie ein Stich mit dem Messer in den Rücken.»

Und dabei sei er so zuversichtlich gewesen, dass alles seinen geordneten Gang nehme und er die Pergola noch ein paar Jahre nutzen könne, bis wahrscheinlich das Bundesgericht einen Schlussstrich unter den seit mittlerweile fünf Jahre währenden Streit ziehe. Im Vertrauen auf die Aussagen seiner Gesprächspartner im Stadthaus und diese Perspektive habe er dann sogar entschieden, aus dem Saisonbetrieb einen Ganzjahresbetrieb zu machen, sagt Capuano. «Ich habe die Verträge mit den Mitarbeitern bereits abgeschlossen.»

Rund um die Gartenwirtschaft des «Roten Kreuzes» stehen jetzt Absperrgitter Bild: Markus Schoch

Diese Pläne sind aufgrund der neuesten Entwicklung vom Tisch. Capunao will das über die Wintermonate bis Ende März geschlossene «Rote Kreuz» nicht öffnen, vielleicht nie mehr. Er macht damit wahr, was er vor einem Jahr angedroht hat: «Wenn mich die Stadt nicht in Ruhe lässt, mache ich dicht», stellte er damals in Aussicht. «Es ist himmeltraurig, es gibt nur Verlierer, aber ich habe keine andere Wahl.»

Der Wirt hat am Dienstag bereits eigenhändig Absperrgitter rund ums Grundstück aufgestellt. «Es ist wie ein Ritual für mich.» Den zehn Vollzeitmitarbeitern und den zwölf Saisonangestellten werde er kündigen und die Reservierungen fürs Hotel oder für Bankette stornieren.

«Ich habe keine Lust mehr, so weiterzumachen und mich ständig zu wehren.»

Capuano will Stärke zeigen

Der Preis dafür sei ihm zu hoch, sagt Capuano. «Ich habe mein Leben lang Tag und Nacht hart gearbeitet und mir mein Geld immer ehrlich verdient. Mir ist noch nie etwas geschenkt worden.» Doch jetzt sei auch für ihn eine Grenze erreicht, die er nicht überschreiten könne. «Ich lasse mich nicht in die Knie zwingen, auch wenn es mir sehr leidtut um meine Angestellten, meine vielen Kunden und Arbon, das mir seit bald 20 Jahren als Unternehmer in der Tourismusbranche ans Herz gewachsen ist.»

Nun sei der Moment gekommen, Stärke zu zeigen und ein Signal zu setzen. Zum Glück könne er es sich leisten, hart zu bleiben, sagt Capuano. «Ich bin auch noch im Immobilienhandel tätig und habe in den letzten Jahren gespart.» Weh tue es ihm trotzdem, aber weniger aus finanziellen Gründen und mehr aus emotionalen. «Ich hatte zuletzt ein so gutes Gefühl und Vertrauen gefasst. Jetzt stelle ich fest, dass man mir gegenüber nicht ehrlich war.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Stadtpräsident will nichts von Wortbruch wissen

Stadtpräsident Dominik Diezi. Bild: Reto Martin

Stadtpräsident Dominik Diezi versteht die Enttäuschung von Capuano nicht. Die Stadt habe ihr Wort nicht gebrochen, sondern gehalten.

«Wir machen jetzt genau das, was wir angekündigt und mit Herrn Capuano besprochen haben. Es ist nichts Neues und schon gar keine Kehrtwende.»

Das Nutzungsverbot sei seinerzeit ausgesetzt worden, bis ein rechtskräftiges Urteil vorliege, was jetzt der Fall sei. Das Bundesgericht habe im letzten November unmissverständlich entschieden: Die ohne Baugesuch erstellten Anlagen zum Schutz vor Sonne und Regen sind nicht betriebsnotwendig, sie sind zonenwidrig und sie sind aus Gründen des Ortsbildschutzes nicht bewilligungsfähig, ruft Diezi in Erinnerung.

Am Stadtrat sei es jetzt nur noch zu beschliessen, ob es verhältnismässig wäre, von Capuano zu verlangen, auch die Pergola unter den Bäumen zu entfernen. Die andere hat er auf Geheiss der Lausanner Richter bereits vor zwei Wochen abgebaut. Er wisse nicht, was es an der Rechtslage falsch zu verstehen gebe, sagt Diezi.

«Wir können nicht einfach machen, was wir wollen, sondern müssen uns in diesem Fall an die übergeordneten Instanzen halten.»

Dass Capuano aus dem Bundesgerichtsurteil die falschen Schlüsse gezogen habe und seinen Betrieb dichtmachen wolle, bedauere er. «Wir sind weiter daran interessiert, eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten leben können», betont Diezi. Seine Türe stehen offen. «Wir können aber nicht zaubern.»

Der Streit ist noch nicht zu Ende

Die Pergola bietet Schutz vor Regen und Sonne. Bild: Reto Martin

Capuano hält die Erklärung von Diezi für eine Ausrede. Der Rechtsstreit sei noch längst nicht abgeschlossen. Sollte der Stadtrat beschliessen, ihn zu verpflichten, auch die zweite Pergola zu demontieren, wollte der Wirt eigentlich die Verfügung wenn nötig bis vor Bundesgericht anfechten. Und er ging davon aus, während des laufenden Verfahrens die Vorrichtung nutzen zu können. So sei es ihm auch immer gesagt worden. Dass es jetzt plötzlich anders sein solle, mache ihn einfach nur traurig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen