Ferienspass-Schatzsuche Kinder finden Znüni statt Gold und Juwelen Beim Ferien(s)pass Bischofszell und Zihlschlacht-Sitterdorf ging es auf eine spezielle Schatzsuche in einer Malerwerkstatt. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 21.10.2021, 16.00 Uhr

Malerin und Kursleiterin Andrea Maag unterstützt die Kinder beim Bemalen ihrer Holzkreisel. Bild: Yvonne Aldrovandi

Eine kunterbunte Schatzsuche mit vielen Geheimnissen erlebten insgesamt zehn Primarschülerinnen und Primarschüler in der Malerwerkstatt von Martin Vock in Bischofszell. Die Schatzsuche ist eines der zahlreichen Angebote des Ferien(s)passes in Bischofszell und Zihlschlacht-Sitterdorf, den der Gemeinnützige Frauenverein Bischofszell jeweils organisiert.

Neugierig begaben sich die jungen Detektive auf Entdeckungsreise. Auf ihrer spannenden Spurensuche entdeckten sie kleine Holzkreisel, die sie unter Anleitung von Malerin und Kursleiterin Andrea Maag bemalen und verzieren durften. Die Kinder bekamen zudem einen kleinen Einblick in die verschiedenen Tätigkeiten, welche die Maler ansonsten in der Werkstatt ausüben.

Die Kinder zerstechen Ballone, in denen sich Hinweise verstecken, die zum Schatz führen. Bild: Yvonne Aldrovandi

Dem siebenjährigen Gian und dem achtjährigen Elias gefiel die Schatzsuche sehr gut. «Wir finden es hier spannend», äusserten sich die beiden zum Ferien(s)pass-Angebot. Die zwei Primarschüler hatten einige Tage zuvor den Pizzaplausch besucht. Die Kinder durften dort ihre eigene Pizza machen und gemeinsam essen. Seine selbstgemachte Pizza habe ihm noch besser geschmeckt, als jene in der Pizzeria, verriet Elias mit einem Schmunzeln.

Die Viertklässlerin Aylin sagte: «Ich habe soeben meinen Holzkreisel violett bemalt. Das ist eine meiner Lieblingsfarben.» Das Mädchen erzählte auch, dass sie bereits am Sockenhandpuppen-Angebot teilgenommen hatte und demnächst noch einen Kurs besuchen werde, um kunstvolle Karten anzufertigen.

Kursleiterin Andrea Maag und ihre Tochter Jara trocknen mit dem Föhn die von den Kindern bemalten Holzkreisel. Bild: Yvonne Aldrovandi

An neun Posten in der Malerwerkstatt von Martin Vock waren an diesem Samstagvormittag Hinweise versteckt, die zum Schatz führten. Im Atelier wurde dann das Geheimnis gelüftet. Versteckt unter Tüchern lag die gesuchte Schatzkiste. Doch damit sich diese öffnen liess, musste vorher der Zahlencode geknackt werden. In der Schatzkiste lagen weder Gold noch Juwelen. Es hatte einen währschaften Znüni für die Kinderschar drin – Schoggibrügeli, Brötli und Fruchtsäfte.