Ferienspass für einmal von daheim aus: Ermatinger Schüler starten Domino-Challenge Die Sek Ermatingen bietet für die Frühlingsferien eine besondere Beschäftigung. Trotz allem gibt es einen Ferienpass. Margrith Pfister-Kübler 04.04.2020, 11.30 Uhr

Unter strengsten Hygienemassnahmen werden die Domino-Kisten ausgeladen: Manuel Angelini von der Firma Emotion, Sekundarlehrer Beni Lenzin und Schulhauswart Sämi Knaus. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

«Unser Domino-Challenge startet am Donnerstag zusammen mit der Agentur für Emotion.» Diese Botschaft überbringt Sekundarschullehrer Beni Lenzin per Telefon. Einen speziellen Effort legt die Sek Ermatingen nicht nur im Schulpensum, sondern nun auch für die Frühlingsferien hin. Sekundarschulpräsident Beat Kneubühler sagt:

«Unsere Schule hat ein Ferienpassprogramm ausgearbeitet.»

Er ergänzt: «Dieser virtuelle Ferienpass bietet umfangreiches Material aus allen möglichen Bereichen. Die Dynamik im Lehrerteam beflügelt nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Behörde und mich.»

Und so funktioniert die Dominoaktion: Jede Familie hat vier Tage Zeit, zu Hause aus 1000 Dominosteinen und den vorhandenen Haushaltsgegenständen eine möglichst spektakuläre Kettenreaktion zu bauen. Der Durchlauf wird mit dem Handy gefilmt und auf die Schulplattform geladen. Nach Ablauf der Eingabefrist werden alle eingegangenen Filme zu einer grossen Kettenreaktion zusammengeschnitten.

Teilnahmeberechtigt sind alle Familien mit Kindern in der Sekundarschule und den Primarschulen Ermatingen und Salenstein. Die Boxen mit den Dominosteinen werden im Rahmen des Take-out-Services der Bibliothek abgeholt. Am Dienstag, 7. April, werden die Kisten wieder komplett in die Sekundarschule zurückgebracht.

Sämtliche Hygienemassnahmen des Bundes werden berücksichtigt. Deshalb wurden die Kisten mit den Steinen vor der Auslieferung nicht benutzt. Die Bereitstellung durch die Lehrkräfte erfolgte mit Handschuhen und Schutzmasken. Nach Rücklieferung der Kisten bleiben diese für 72 Stunden stehen, bevor sie zurückgehen.

Und nach den Ferien? Der Fernunterricht wird bereits bis zu den Sommerferien geplant. Für alle Fälle. Sekundarschulpräsident Beat Kneubühler: Dass alles optimal funktioniert, sei ein spezielles Verdienst von I-Scout Beni Lenzin, der schon vor Corona, sogar schon 2018, einen Datenaustausch über iCloud mit den Schülern eingeübt hat, also die Grundstrukturen für die Onlineschule gelegt, betont Präsident Kneubühler.