Badi: Kesswiler Verkehrspolitik steht in der Kritik

Fehlentscheid «Der Hass auf Kesswil ist gross»: Warum die Seegemeinde die Parkvignette abgeschafft hat und trotzdem weiter in der Kritik steht Zehn Jahre lang mussten sich die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung regelmässig wüste Beschimpfungen von auswärtigen Badegästen anhören. Die zuerst 100 Franken und zuletzt 60 Franken teure Jahresvignette als Zugang zu den Parkplätzen am See sorgte jeden Sommer für rote Köpfe. Jetzt stellt die Gemeinde Parkuhren auf. Aber auch damit sind nicht alle zufrieden. Markus Schoch 03.08.2021, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bodenseeradweg bei Kesswil: Der VCS befürchtet chaotische Zustände und Unfälle von Velofahrern, wenn alle mit dem Auto zur Badi zufahren und ihr Auto am Strassenrand parkieren können.

Bild: Benjamin Manser

Gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Für Kesswil ist dieses Sprichwort Realität geworden. «Es gibt nicht wenige Menschen, die hassen Kesswil heute regelrecht», sagt Gemeindepräsident Rolf Steiger. Der Grund ist die Vignette, mit der das Dorf ab 2009 die Verkehrsprobleme im Sommer am See in den Griff bekommen wollte. Nur wer eine hatte, durfte sich in der Nähe der Badi einen Parkplatz suchen.

Für Einheimische war der Freischein gratis, Auswärtige mussten zuerst 100 Franken und später 60 Franken dafür zahlen. «Es ist die erste Massnahme, die Wirkung zeigt», sagt der damalige Gemeindepräsident Hermann Haffter 2011 im Interview kurz vor seinem Abschied aus dem Gemeindehaus.

Jahrelang war die Zufahrt zur Badi nur mit einer Vignette erlaubt. Bild: Daniel Walt

Die Kollateralschäden waren allerdings gross. Es gab für Gäste aus nah und fern keine Tagestickets, sondern nur die teure Saisonkarte. Und wer sie erwerben wollte, hatte unter Umständen Pech, wenn die Gemeindeverwaltung als einzige Verkaufsstelle geschlossen war. Entsprechend viele Badegäste stellten ihr Auto schwarz ab und hatten einen Strafzettel unter dem Scheibenwischer, als sie zurückkamen, sagt Gemeindepräsident Steiger.

Die Bussen dieser Parksünder beliefen sich pro Jahr jeweils auf gegen 10'000 Franken. Ihre teils riesige Wut hätten die Betroffenen an den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung ausgelassen. «Es ist unglaublich, was sie sich alles anhören mussten», sagt Steiger.

«Wir sind bombardiert worden mit wüsten Beschimpfungen.»

Alt Gemeindepräsident Ulrich Zeugin hatte den Shitstorm kommen sehen. «Das Vorgehen der Gemeinde Kesswil ist unverschämt gegenüber anderen Dörfern. Diese Arroganz tut mir weh», sagte er im Sommer 2010. Er schäme sich.

Beschwerde blockiert neue Lösung

Um der anhaltenden Kritik und dem damit verbundenen Imageschaden für die Gemeinde ein Ende zu setzen, hat der Gemeinderat im letzten Jahr einen Systemwechsel beschlossen, den die Bevölkerung an der Gemeindeversammlung im Dezember mit grossem Mehr guthiess. Steiger sagt:

Gemeindepräsident Rolf Steiger. Bild: PD

«Wir brauchen Ruhe und wollen dieses unrühmliche Kapitel endlich beenden.»

Die Vignette ist Geschichte. Stattdessen will die Gemeinde Parkuhren an der Niederholz- und Rietwiesenstrasse aufstellen. Zahlen müssen künftig alle und gleich viel, wenn sie ihr Auto dort abstellen wollen. «Es ging uns darum, die Diskriminierung der Auswärtigen abzuschaffen», sagt Steiger. Das neue Regime ist allerdings wegen einer Beschwerde gegen die Verkehrsanordnung noch nicht in Kraft. Im Moment sind die beiden Strassen deshalb weisse Zone.

Alles anzeigen

Unabhängig von diesem Rechtsstreit übt der Verkehrsclub der Schweiz (VCS) Kritik an der neuen Lösung. Die Niederholzstrasse sei Teil des Internationalen Bodenseeradwegs. Sie für den motorisierten Verkehr ohne Beschränkung zu öffnen und gleichzeitig längsseitig Parkplätze anzubieten, sei falsch und gefährlich für die Velofahrer.

In einem Leserbrief schreibt der Verband:

«An vielen schönen Tagen von Ostern bis Ende Oktober sind auch wegen des Suchverkehrs chaotische Zustände und Unfälle vorprogrammiert.»

In einer Einwendung an den Kanton schlug der VCS vor, dass nur Landwirte, Anwohner und Gäste des Campingplatzes die Niederholzstrasse befahren dürfen sollen. «Andere können die 600 Meter zum Badeplatz zu Fuss oder mit dem Velo zurücklegen.» Mit dieser Idee fand er aber kein Gehör in Frauenfeld.

Es ändert sich nicht viel

Gemeindepräsident Steiger kann die Befürchtungen des VCS nicht nachvollziehen. Schon bis jetzt hätten Autofahrer die Niederholzstrasse benützen dürfen, sofern sie im Besitz einer Vignette gewesen seien. «Und wir schaffen keine neuen Parkplätze, sondern bewirtschaften sie einfach anders.» Für die Velofahrer ändere sich insofern grundsätzlich nichts.

Dass die Situation für sie «nicht hundertprozentig optimal ist», streite er nicht ab, sagt Steiger. Aber an anderen Orten auf dem Seeradweg wie beispielsweise in Uttwil sei sie nicht besser. Und dort seien seines Wissens Unfälle von Velofahrern im Sommer nicht an der Tagesordnung.

Der Badeplatz befindet sich am westlichen Rand von Kesswil an der Grenze zu Güttingen. Bild: PD

Steiger ist auch schleierhaft, wie der VCS darauf kommt, dass die neue Verkehrsanordnung zu einem massiven Mehrverkehr führen soll. «Wir rechnen nicht damit. Ich sehe keinen Grund, warum diese Prognose zutreffen sollte.» Die Kritik des Verkehrsclubs wegen der gefährlichen Wendemanöver in der Sackgasse ziele ins Leere, sagt Steiger.

«Wir schaffen extra einen sogenannten Wendehammer, um für mehr Sicherheit zu sorgen.»

Dabei handelt es sich um eine Verbreiterung am Ende der Niederholzstrasse, die es Autofahrern einfacher macht, um 180 Grad zu kehren. Falls es wider Erwarten zusätzliche Massnahmen brauchen sollte, «sind wir bereit, sie zu ergreifen», verspricht Steiger.

Der ehemalige Gemeindepräsident Ulrich Zeugin kann mit der neuen Lösung leben und spricht von einem «machbaren Kompromiss». So werde es allerdings nicht gelingen, die Badi wieder zu einem Treffpunkt für die Jugend zu machen, wofür die Gemeinde einst in die Anlage investiert habe. «Mit dem Fahrverbot ist diese Idee gestorben.» Das Volleyballfeld werde kaum noch genutzt. Und so, wie es aussehe, werde sich daran nichts ändern, ist Zeugin überzeugt. Gelingen könnte das Revival nur, wenn wieder jeder und jede zufahren und das Auto gratis abstellen könnte.