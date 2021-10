TZ-Redaktor Mario Testa wagt den Selbstversuch mit einem E-Auto

Feature Gas geben ohne Lärm: Wie es sich anfühlt ein E-Auto zu fahren – ein Selbstversuch Der Kanton Thurgau bietet diesen Herbst in Zusammenarbeit mit der Firma Catch-e gratis Probefahrten in Elektroautos an. TZ-Redaktor Mario Testa macht den Selbstversuch. Mario Testa Jetzt kommentieren 29.10.2021, 18.30 Uhr

Der TZ-Redaktor vor dem E-Auto, das er getestet hat. Bild: Sabrina Bächi

Abholen geht fix. Ein paar Minuten warten, bis die zwei Abholerinnen vor mir instruiert sind und mit ihren Fahrzeugen losschnurren. Dann bin ich an der Reihe. Ein kleines Auto hab ich mir für den Test reserviert – möglichst ökologisch, praktisch und günstig – einen Skoda E-Citigo IV. Zuerst gilt es, ein Formular auszufüllen und Organisator Didi Klement fotografiert noch meinen Führerschein. Dann spazieren wir die lange Reihe E-Autos entlang, ein fetter BMW, ein futuristischer Honda und natürlich der Branchenprimus Tesla stehen da.

Ich bekomme die flotte Biene unter den zwölf Fahrzeugen, welche die Firma Catch-e im Auftrag des Kantons Thurgau für die Gratis-Testfahrten zusammengesucht hat. Einen gelben, kleinen Flitzer. Er lädt noch. «Einfach den Türöffner drücken, dann kann man auch den Stecker abziehen», erklärt Klement. Dann setz ich mich zum ersten Mal in meinem Leben ans Lenkrad eines reinen Elektroautos, noch bin ich privat nicht über einen Hybriden rausgekommen. In fünf Minuten erklärt mir Klement die grundlegenden Funktionen des Autos, wie die Rekuperationsstufen eingestellt werden können – also der Grad der Energierückgewinnung aus dem Elektromotor – und dass man mit dem Ladekärtchen an fast allen E-Ladestationen im Land bezahlen kann, offeriert vom Kanton. Dankeschön! Und los geht’s.

Diverse Kabel im Kofferraum

Der erste Härtetest, passen die beiden Bierharassen aus meinem Prius auch in den Kofferraum des kleinen Skodas. Ja, sie passen, ich kann also morgen frische Getränke für die Probe meines Musikvereins holen. Ein paar Kabel liegen da auch noch rum im Kofferraum, eines sogar mit 230-Volt-Stecker, zu Hause aufladen an der normalen Steckdose geht also auch. Gut so. Und los geht die Fahrt – natürlich gleich mit maximaler Energierückgewinnung. Gehe ich vom Gas, bremst das Auto stark – dürfte vor allem für die hinter mir Fahrenden eine Herausforderung sein. Mir gefällt's, da brauch ich das Bremspedal schon fast nicht mehr.

Auf dem Parkplatz in der Blauen Zone vor der Redaktion dann die nächste Herausforderung: Wo ist die Parkkarte? Hat’s keine. Schnell zu den freundlichen Mitarbeiterinnen der Versicherung nebenan und wenig später platziere ich ein blaues Mobiliar-Give-away hinter der Frontscheibe. Ich werde sie wohl im Auto belassen für die Autotester nach mir.

Vollgas am Ortsausgang

Dann die erste längere Fahrt, ich darf nach Egnach, um ein Podium zu moderieren. Die Reichweitenanzeige liegt bei 192 Kilometern. Eine knappe halbe Stunde und 22 Kilometer entspannte Fahrt später, zeigt das Display noch 178 Kilometer Reichweite an – Energierückgewinnung sei Dank. Pfus hat das Auto noch etwa zwei Drittel. Dann der erste Versuch mit der Steckdose. Bei der Raiffeisenbank hat es eine – und meine Befürchtung, die beiden Plätze könnten schon belegt sein, ist unbegründet. Alles frei. Also hin, Kofferraum auf, Kabel raus. Zuerst das «Tank»-Kärtchen kurz an die Säule halten und gut ist's. Kabel rein, die andere Seite ins Auto, grün leuchtet’s auf beiden Seiten: «Ihr Fahrzeug wird geladen.»

Statt Benzintank ist die Ladebuchse über dem Hinterrad angebracht. Bild: Sabrina Bächi

Drei Stunden und gefühlt hundert Fragen an die Gemeindepräsidiumskandidaten später zeigt die Ladeanzeige 100 Prozent an. Kabel abstöpseln, rein in den Kofferraum und ab in die Heimat. Und wie! Egal ob BMW, Alfa oder VW, bei den Ortsausgangstafeln lasse ich die hinter mir fahrenden alle stehen. Zwei Sekunden voll aufs Gaspedal und der Tacho springt auf 80 – beeindruckend, aber auch die Verbrauchsanzeige schnellt in die Höhe. Mit einer solchen Fahrweise schmilzt die Reichweite merklich. Egal. Spass macht’s – und es bleibt das schöne Gefühl, dass ich im Gegensatz zu den Verbrennern nicht alle Anwohner aus dem Schlaf reisse, wenn ich am Ortsausgang das Gaspedal richtig durchtrete.

Laden beim Rollen

Nächster Tag, nächster Test: Bergauffahren. Mit Kollega Urs Brüschweiler auf dem Beifahrersitz geht’s zum Zmittag rauf zum Restaurant Thurberg. Nicht mehr ganz so flink wie in der Ebene, aber doch auch bergauf ist die Beschleunigung gut. Zwar leert sich der Akku deutlich schneller, aber spätestens beim runterrollen vom Berg wird der Akku auch permanent wieder geladen. Die Reichweitenanzeige ist beim Parkieren in der Garage wieder fast auf demselben Stand wie vor der kurzen Mittags-Bergtour.

Mich überzeugt das Fahren im Elektroauto. Entgegen meinen Befürchtungen muss man auch nicht auf Heizung, Sitzheizung oder Fahrassistenten verzichten. Ist alles da. Auch die Reichweite von etwas über 200 Kilometern sollte in den allermeisten Fällen kein Problem sein. Das reicht locker für einmal Zürich und zurück oder sogar bis nach Basel oder Chur. Und sollte es dann doch mal ins Tessin gehen, müsste ich wohl einfach einen ausgiebigen Zmittags- und Laderast einplanen. Immer mehr Ladestationen im Land und die Möglichkeit, an der üblichen Steckdose das Auto zu laden, sind weitere positive Faktoren.

Gspässig fühlt sich während dieser Testtage eigentlich nur an, dass ich mit einer SG-Nummer durch den Thurgau kurve. Auf der Rückbank liegt auch noch das Verkaufsschild, 20'000 Franken will die Garage für den wenig gebrauchten Neuwagen. Wer weiss, wenn mein Hybrid mal den Geist aufgibt, vielleicht. Bis dann geniesse ich die drei Testtage und das überraschte Grinsen der Beifahrer, wenn ich auf das Gaspedal trete.