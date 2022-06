FC Kreuzlingen steigt in die 1. Liga auf

Fussball Aufstieg perfekt: Der FC Kreuzlingen spielt nächste Saison in der 1. Liga Mit einem 3:1-Auswärtssieg in Widnau machen die Kreuzlinger den Aufstieg in die 1. Liga eine Runde vor Saisonschluss perfekt. Amriswil und Frauenfeld spielen jeweils 1:1 unentschieden, während Calcio Kreuzlingen eine 0:7-Klatsche kassiert. Roger Ackermann 06.06.2022, 17.34 Uhr

Mit seinen 13 Treffern war Midhad Arifagic (am Ball) massgeblich am Kreuzlinger Aufstieg beteiligt. Mario Gaccioli (23.4.22)

Vor dem Spiel in Widnau war klar, dass sich der FC Kreuzlingen mit einem Sieg den Aufstieg in die 1. Liga sichern könnte. Dies, weil der Tabellenführer der 2. Liga interregional Gruppe 6 in der nach der Punkteanzahl für den Aufstieg massgeblichen Fairplay-Wertung einen riesigen Vorsprung vor dem Drittplacierten SV Schaffhausen aufweist.

Die Kreuzlinger liessen sich diese Chance nicht nehmen, und besiegten die Rheintaler auf überzeugende Art und Weise mit 3:1. Zwar gingen die Platzherren in der 25. Minute 1:0 in Führung, doch der Leader drehte das Resultat innerhalb von fünf Minuten durch die Tore von Sven Bode (31.) und Yves Seeger (36.) noch vor der Pause zu seinen Gunsten.

Fairplay-Wertung kürt Kreuzlingen zum Aufsteiger

Die zweite Halbzeit war dann erst drei Minuten alt, als Midhad Arifagic, zusammen mit Stojan Miljic der beste Torschütze der Mannschaft, mit seinem 13. Saisontreffer den Sieg und damit den Aufstieg sicherte. Schaffhausen kann mit einem Sieg in der letzten Runde am kommenden Samstag gegen Frauenfeld punktemässig noch zu Kreuzlingen aufschliessen, falls der Leader gegen Red Star verlieren sollte. Doch nützen würde dies den Schaffhausern nichts, da sie in der Fairplay-Wertung 53 Strafpunkte (79:132) mehr aufweisen, als der Tabellenführer vom Bodensee. Im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz ist Schaffhausens einzige Chance, den aktuellen Tabellenzweiten Weesen in extremis noch zu überholen.

Während der FC Kreuzlingen eine Runde vor Saisonende vorzeitig den Aufstieg feiern konnte, und das letzte Spiel vor heimischem Publikum zum Schaulaufen werden kann, stand Ortsrivale Calcio bereits als Absteiger fest. Bei der Mannschaft, die sich in 25 Spielen gerade einmal äusserst bescheidene drei Siege erspielen konnte, war entsprechend die Luft draussen. Beim vorerst letzten Heimauftritt in der 2. Liga interregional hatte Calcio gegen Bazenheid nichts mehr zu bestellen und holte sich gegen die St.Galler eine deutliche 0:7-Klatsche.

Unentschieden im Duell der beiden Aufsteiger

Die beiden anderen Thurgauer Vertreter in der Gruppe 6 spielten jeweils 1:1-Unentschieden. Amriswil, das sich lange Zeit ebenfalls Hoffnungen auf einen möglichen Aufstieg machte, holte sich bei den starken Zürchern von Red Star einen Punkt. Dabei brachte Tomas Neziraj die Thurgauer in der 56. Minute gar in Führung. Der Ausgleich fiel aber nur sechs Minuten später.

Ebenfalls einen Zähler sicherte sich Frauenfeld im Duell der beiden Aufsteiger gegen Rorschach-Goldach. Max Ammann glich die St.Galler Führung in der 51. Minute aus.