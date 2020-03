Amriswiler Auswanderer ergatterte eine Rolle als FBI-Ermittler an der Seite eines philippinischen Playboy-Häschens Andy Kunz wanderte vor fast zehn Jahren von Amriswil auf die Philippinen aus. Nun bremst das Coronavirus seine Schauspielkarriere. Manuel Nagel 24.03.2020, 16.50 Uhr

Andy Kunz beim letzten Dreh vor Ausbruch der Corona-Krise. (Bild: PD)

«So nah an der Traumrolle dran und dann das. Dabei hat alles so perfekt angefangen», sagt Andy Kunz. Noch Anfang März war seine Welt in Ordnung. Kunz erzählt: