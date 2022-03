Fasnacht «Uns fehlten als kleine Gesellschaft einfach die Ressourcen», sagt Amriswils Obernärrin Marlen Weidmann Keine Beizenfasnacht am Freitagabend, kein Umzug am Sonntag. Dennoch sollen die Amriswilerinnen und Amriswiler auf ihre Kosten kommen. Die fünfte Jahreszeit konzentriert sich nun auf den Samstag. Manuel Nagel 10.03.2022, 04.00 Uhr

Um Punkt 13.13 Uhr knallt es diesen Samstag im Amriswiler Zentrum. Mit einem zünftigen Böllerschuss eröffnet die MuFu, die Narrengesellschaft Muggäfurz Amriswil, die diesjährige Fasnacht. Jedoch dauert die fünfte Jahreszeit heuer nur gerade einen Tag, auch wenn mittlerweile fast sämtliche Coronarestriktionen aufgehoben sind. Marlen Weidmann, ihres Zeichens Obernärrin von Amriswil, erklärt, weshalb die Fasnacht nur diesen Samstag stattfindet: Man habe am 25. Januar die entscheidende Sitzung gehabt, an der bestimmt worden sei, was man alles durchführen könne. Weidmann sagt:

Marlen Weidmann

Obernärrin der Narrengesellschaft Muggäfurz (MuFu) Amriswil. Bild: PD

«Für uns war damals noch überhaupt nicht abschätzbar, dass bis Mitte März sämtliche Massnahmen wegfallen.»

Also wollte man, weil auch die mitorganisierende Glöggli Clique mit 3G unterwegs war, mit einem entsprechenden Konzept planen. Das hiess, dass man auf die Beizenfasnacht am Freitagabend und auf den Umzug am Sonntag verzichten musste, weil das im Bezug auf 3G nicht umsetzbar war. Den Pentorama-Vorplatz hingegen hätten man absperren können. Das braucht es jedoch nun nicht mehr. «Um aber kurzfristig nun auch noch den Freitag und Sonntag zu organisieren, dazu fehlten uns als kleine Fasnachtsgesellschaft einfach die Ressourcen», sagt Weidmann – zumal sich bis zum 25. Januar eh nur ganz wenige Wagen für den Fasnachtsumzug angemeldet hätten.

Deshalb feiert nun Amriswil nur an einem Tag, dafür lässt es die MuFu so richtig krachen. Elf Guggen – die Judäa Rämpler reisen sogar aus dem fernen Wallis an – spielen nach dem Böllerschuss durchgehend bis abends um 22 Uhr. Also fast durchgehend, denn um 14.40 Uhr und um 16 Uhr gibt es für die Kinder und Kind Gebliebenen eine riesige Konfettischlacht – und während der übrigen Zeit eine grosse Hüpfburg.

Auch wenn es erst mit dem Böllerschuss und dem anschliessenden Auftritt der Glöggli Clique so richtig losgeht, so ist die Festwirtschaft mit Getränken, Würsten, Pommes und Schnitzelbrot schon ab 12 Uhr geöffnet.

Amriswiler Fasnacht

Samstag, 12. März, 12 bis 22 Uhr, Pentorama-Vorplatz. (www.mufu.ch)