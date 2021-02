Fasnacht Die Show als Konzentrat: Der erste Movie der Emmishofer Narren kommt an das Original im Saubachsaal mehr als heran Ein Jahr ohne den Senf der Narrengesellschaft Emmishofen (NGE) dazu? Gibt es zum Glück nicht. Die gewohnt giftigen Kommentare wurden filmisch aufgearbeitet. Fazit: Funktioniert bestens. Martina Eggenberger Lenz 11.02.2021, 14.00 Uhr

Hat Trudi da etwa in Konstanz WC-Rollen gehamstert? Bild: Screenshot

Die Wienerli haben gefehlt. Und das Bier – geht ja nicht, an einem Homeoffice-Vormittag. Aber abgesehen davon, war das Fernsehprogramm am Schmutzigen Donnerstag mehr als ein würdiger Ersatz für die Narren-Night-Show im Saubachsaal. Dass der erste Movie der NGE kein billiger Abklatsch ihres sonst abendfüllenden Programms werden würde, war anzunehmen. Aber dass das Format gleich so gut funktioniert?