Kreuzlingen: Thurgau Tourismus lanciert ein Angebot für Familien

Familienspass Zwei Piraten laden zur Entdeckungstour: Thurgau Tourismus lanciert in der Region Kreuzlingen-Untersee und Rhein ein Angebot für Kinder Mit der Piratenschule will Thurgau Tourismus ein Angebot für Familien lancieren. Die Geschichte um die Piraten Zaus und Huberta soll die familienfreundlichen touristischen Angebote in der Region Kreuzlingen-Untersee und Rhein thematisch miteinander verknüpfen. Läuft alles nach Plan, soll das Angebot 2023 starten. Rahel Haag 04.05.2022, 17.05 Uhr

Der Pirat Zaus ist ein Geschöpf von Thurgau Tourismus und soll ab 2023 Familien in die Region Kreuzlingen-Untersee und Rhein locken. Illustration: Andrey Fedorchenko

Der Mann sitzt gefesselt im Keller. Er trägt eine Fischermütze und einen Bart. Auf einer Exkursion sei er gewesen, am Untersee. Dabei habe er etwas entdeckt. «Eine Piratenschule», flüstert er mit verschwörerischem Unterton. Weil er nicht gewusst habe, dass dort weder Lehrer noch Erwachsene zugelassen sind, sei er nun hier gelandet – gefesselt im Keller.

Bei der Szene handelt es sich um ein Video von Thurgau Tourismus. Doch was hat es nun mit dieser ominösen Piratenschule auf sich? Dabei handle es sich um ihre Familien-Initiative, sagt Adrian Braunwalder, Leiter Produktmanagement und Gästeinformation bei Thurgau Tourismus.

«Unser Ziel ist es, Familien anzusprechen, die erholsame und erlebnisreiche Ferien im Thurgau verbringen wollen.»

Adrian Braunwalder, Leiter Produktmanagement und Gästeinformation bei Thurgau Tourismus. Bild: Andrea Stalder

Die Geschichte der Piratenschule soll dazu dienen, die unterschiedlichen touristischen Angebote in der Region Kreuzlingen-Untersee und Rhein miteinander zu vernetzen. Und die Geschichte geht so: Huberta, ihres Zeichens eine Piratin und Haubentaucherin, und Zaus, ein 90 Zentimeter grosser Pirat, der die Augenklappe mal rechts, mal links trägt und nicht schwimmen kann, haben die Piratenschule gegründet. Ihr Ziel: Sie wollen in der Schule Nachwuchspiraten ausbilden. Diese sollen dann ihre Schätze finden, die sie in der Region versteckt haben.

Die Piratin und Haubentaucherin Huberta ist ein Geschöpf von Thurgau Tourismus und soll ab 2023 Familien in die Region Kreuzlingen-Untersee und Rhein locken. Illustration: Andrey Fedorchenko

Umsetzung ist für 2023 geplant

Die Schatztruhen befinden sich bei den Leistungspartnern von Thurgau Tourismus, beispielsweise im Seemuseum in Kreuzlingen, in der Burgruine Castell in Tägerwilen oder auf dem Arenenberg. Die Kinder können sie aufspüren, indem sie an den unterschiedlichen touristischen Orten in der Region Rätsel oder Aufgaben lösen.

Dank der Piratenschule sollen die familienfreundlichen Angebote der Leistungspartner thematisch gebündelt und vereint kommuniziert werden. Das Angebot richtet sich insbesondere an Kinder vom Kindergarten bis zur 4. Klasse. Produktmanagerin Nicole Esslinger sagt:

«Die Piratenschule lebt davon, dass möglichst viele unserer Leistungspartner mitmachen.»

Nicole Esslinger, Produktmanagerin von Thurgau Tourismus. Bild: Andrea Stalder

Entsprechend rührt Thurgau Tourismus die Werbetrommel für die Idee. Die Umsetzung des Angebots soll voraussichtlich im kommenden Jahr erfolgen. Aktuell können sich interessierte Leistungspartner melden.

Laut Esslinger ist die Umsetzung individuell. Ein Restaurant, das mitmachen wolle, könne beispielsweise auch eine Piraten-Limonade auf die Karte nehmen und diese mit einem Bild von Zaus und Huberta bedrucken. Wer es aufwendiger möge, könne bei sich eine Schatztruhe verstecken und dafür ein eigenes Rätsel entwickeln.

Einmal im Jahr ein grosses Fest

Seit fast einem Jahr seien sie bereits mit der Entwicklung der Piratenschule beschäftigt, sagt Rafael Enzler von der Agentur Gutundgut aus Zürich, der das Projekt begleitet. In diesem Zusammenhang hätten sie bereits einer Schulklasse einen ersten Prototyp präsentiert.

«Dabei hat sich gezeigt, dass das Thema Piraten bei Mädchen und Buben gut ankommt.»

Ein ähnliches Angebot hat die Agentur bereits für Seetal Tourismus lanciert. Das Aargauer Seetal hätten sie in ein Drachental verwandelt. Dort werde als besonderer Höhepunkt einmal im Jahr ein grosses Drachenfest gefeiert. Beim Letzten hätten insgesamt 1800 Kinder teilgenommen, sagt Enzler. Eine solche Attraktion sei auch in der Region Kreuzlingen-Untersee und Rhein angedacht – nur eben mit Piraten.