Familienergänzende Betreuung Das Chinderhuus Sunnehof in Romanshorn kauft ein Haus Ende Jahr hat der Trägerverein eine Liegenschaft in unmittelbarer Nachbarschaft zum Haupthaus übernommen. Er konnte fast nicht anders. Markus Schoch 20.02.2022, 16.45 Uhr

Das Haus an der Sonnenhofstrasse 23 in Romanshorn. Bild: Markus Schoch

Das Chinderhuus Sunnehof hatte die letzten Wochen und Monate gleich doppelt Grund zur Freude. Zuerst erhielt es im November den Leuchtturmpreis der Stadt Romanshorn. Die Institution sei vorbildlich, sagte Jurymitglied Lisa Varrà bei der Übergabe der Auszeichnung im Kino Roxy. Und nur einen Monat später konnte der Trägerverein ein Haus kaufen. Es steht an der Sonnenhofstrasse 23 in unmittelbarer Nähe zum Haupthaus an der Sonnenhofstrasse 2.