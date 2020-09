Fake-News-Alarm um die Hafen-Abstimmung: Gemeinderat Münsterlingen distanziert sich von anonymen Flugblättern Die Bodenseegemeinde entscheide am 27. September über einen 9-Millionen-Kredit für den Neubau eines Bootshafens. Kritiker des Projekts verteilen Flyer mit Behauptungen und Suggestivfragen, ohne zu sagen, wer dahinter steckt. Nun wehrt sich die Behörde. Urs Brüschweiler 16.09.2020, 16.44 Uhr

So könnte der Münsterlinger Hafen einst aussehen. Im Vordergrund befindet sich die Badezone, welche auf vom Hafensteg genutzt werden kann. (Bild: PD)

Schon hundertmal hat René Walther die Pläne zum Hafenneubau interessierten Bürgern erklärt. Der Münsterlinger Gemeindepräsident wird auch nicht müde, das Projekt zu verteidigen. Da wegen Corona auf eine Infoveranstaltung verzichtet wurde, konnten sich die Stimmbürger im Münsterlinger Gemeindehaus eine detaillierte Ausstellung zur Abstimmungsvorlage vom 27. September ansehen. Walther sagt:

René Walther

Gemeindepräsident Münsterlingen (Bild: PD)

«Ich habe viele lange und

gute Gespräche geführt.»

Wie er sagt, konnte er die meisten Interessierten am Ende überzeugen, die offenen und auch die kritischen Fragen beantworten, und die Stimmung zum Projekt nehme er als grossmehrheitlich positiv wahr.

Was ihm aber schräg in den Hals kommt, sind Gegner, welche mit Flugblättern in die Haushaltungen das Projekt bekämpfen. Gleich zweimal erhielten die Stimmbürger solche in ihre Briefkästen geliefert. Einer ist unterschrieben mit «Komitee Nein zum Hafen», der andere mit «Interessengemeinschaft Erholungsraum für alle, Münsterlingen-Scherzingen».

Die Behörde distanziert sich von den Flugblättern

Die Behörde sieht sich nun veranlasst, zu reagieren.

«Für den Gemeinderat ist es selbstverständlich, dass man für oder gegen das Projekt sein kann und darf.»

Das schreibt der Gemeinderat in den aktuellen Mitteilungen. Aber er distanziere sich von den anonym in Umlauf gebrachten Flyern.

«Diese enthalten Inhalte,

welche nicht den Fakten entsprechen.»

Anonymer Abstimmungskampf und das Verbreiten von Fake News entsprächen nicht einer demokratischen Politkultur, heisst es weiter. All das stamme häufig aus Kreisen, welche partikulare Interessen verfolgten. Der Gemeinderat sei jedoch überzeugt, dass sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger davon nicht beeinflussen lassen und sich selber aktiv informieren und eine eigene Meinung bilden würden.

Behauptungen und Suggestivfragen

In der Tat glänzen die Flug­blätter nicht mit übertriebener Faktentreue, sondern eher mit Behauptungen und Suggestivfragen. René Walther hat auf alles die passende Antwort parat. Für die Natur bedeute der neue Hafen nämlich eine Verbesserung. Die Umweltverbände habe man von Anfang an ins Boot geholt und sie stünden nach wie vor hinter dem Projekt.

«Wenn von dieser Seite Widerstände

zu erwarten gewesen wären, wären wir gar nicht in die Projektausarbeitung gegangen.»

Für die Wasservögel etwa werde neben dem Hafen künftig ein Befahrungsverbot erlassen. Das freie Ankern von Booten in der Münsterlinger Bucht gehört damit künftig der Vergangenheit an.

Blick auf die Münsterlinger Bucht. (Bild: Donato Caspari)

Die Ketten der Schiffe an den heutigen Bojenplätzen verursachten mehr Schäden am Seegrund als ein Hafen, wie Luftaufnahmen verdeutlichen.

Der Gemeindehaushalt verdient sogar am Hafen

Walther rechnet noch einmal vor, dass die Refinanzierung der Investition von neun Millionen Franken nicht über den Steuerhaushalt geschehe, sondern über Gebühren. Und die Platzmieten seien vergleichbar mit anderen Häfen der Region.

Die Badi verliere zudem nichts von ihrer Attraktivität, betont Walther. Den Schwimmern stünde neu gar ein zusätzlicher Steg zur Verfügung. Der Parkplatz an der Hafenfeldstrasse sei ausreichend, bei dessen Bau seien Stellplätze für die Hafennutzer bereits eingeplant worden. Da es jedoch in Münsterlingen keinen Hafenkran geben werde, müssten auch keine Boote bis zum Ufer hinab transportiert werden. Und das Hafengebäude sei auf die nötigste Infrastruktur reduziert.

Abschliessend erklärt Walther, dass der Betrieb des Bojenfeldes in Landschlacht aus raumplanerischen Gründen langfristig nicht mehr sichergestellt werden kann.

«Also musste der Gemeinderat reagieren. Und wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.»