Der Kradolfer Hansi Nyfeler ist der «Bikingman» des Jahres 2021

Extremradsport «Wenn 20 Jahre jüngere Fahrer an meinen Leistungen zu knabbern haben, motiviert mich das schon»: Der Kradolfer Hansi Nyfeler fährt 29 Pässe und 28'000 Höhenmeter am Stück

Hans-Rudolf Nyfeler fährt einen Berg in den Pyrenäen hoch. Dank seiner Routine kann er seine Kräfte gut einteilen. Bild: PD

«Bikingman» – noch nie gehört? Macht nichts. Denn wer an dieser Ultradistanz-Rennserie teilnimmt, gehört sowieso nicht zu den «Gewöhnlichen», die in der Freizeit mal mit dem Bike auf die Berge klettern und sich dabei wie ein Champion fühlen.

Beim «Bikingman» handelte es sich vielmehr um «einen neuen Reiz» für den Kradolfer Extremsportler Hans-Rudolf «Hansi» Nyfeler, der in Sachen Langdistanzen schon vieles mehrfach gemacht hat, von dem andere noch ihren Enkeln erzählen würden, hätten sie diese körperliche Anstrengung auch nur einmal bewältigt. Das «Race Across Amerika», 4800 Kilometer in zehn Tagen, oder den «Glocknerman», in Österreich, 880 Kilometern und 14'200 Höhenmetern in rund 34 Stunden, beispielsweise.

Natürlich beendete Nyfeler beide Rennen schon als Sieger in seiner Alterskategorie. Wobei er nicht nur dort, sondern auch über alle Kategorien hinweg ganz vorne mitmischte. Oft dabei als klar Ältester, was ihn diebisch freut. «Wenn da 20 Jahre jüngere Fahrer an meinen Leistungen zu knabbern haben, motiviert mich das schon», räumt Nyfeler freimütig ein. Spätestens jetzt wird einem klar, dass bei Nyfeler zwar vieles vordergründig normal scheint, es aber mitnichten ist. Kein Wunder, fühlte er sich sofort von der «Bikingman»-Anmeldung angesprochen, die mit dem Zusatz «unsupportet», «ohne Unterstützung», um die Gunst der Ausdauerfreaks warb.

Die Serie gibt sich unprätentiös – und ist dabei knallhart. Eine Aufgabe also, an der Chuck Norris wohl seine Freude hätte – und Hansi Nyfeler sowieso. Alle drei bis vier Wochen mussten die Radrennfahrer im Laufe eines halben Jahres in einem anderen Land ein Langdistanzrennen absolvieren, bei dem es 1000 Kilometer und durchschnittlich 20'000 Höhenmeter möglich schnell zurückzulegen galt. Fürs Essen sorgen, die Unterkünfte planen und auch etwaige Reparaturen am Sportgerät ausführen – all das fiel für einmal komplett in den Verantwortungsbereich der Startenden. Hilfe vom Veranstalter gab es keine. Immerhin waren alle mit einem GPS-Ortungssystem versehen. Für den Fall der Fälle, dass wirklich jemand mal definitiv im Strassengraben landen und sich schwer verletzen sollte.

Fahren in der Nacht: Beim «Bikingman» nicht aussergewöhnlich. Bild: PD

Mit Routine den Gesamtsieg geholt

Regionen wie Korsika, das Baskenland, Portugal und die französischen Alpen gehörten bei der «Bikingman»-Serie ebenso dazu wie auch der Saisonabschluss in Brasilien. Dort nahm Nyfeler jedoch nicht mehr teil, denn «ich hatte da schon die Gesamtwertung zu meinen Gunsten entschieden», erklärt er.

Zwar gewann er kein Rennen, klassierte sich aber immer weit vorne. «Da half mir meine Routine; ich fuhr nie auf Sieg, sondern immer so, dass ich wusste, dass ich auch beim nächsten Rennen noch genug Kraft habe, um nicht einzubrechen», schildert der Routinier seine Vorgehensweise. Nichtsdestotrotz reichte es beim schwersten dieser sieben Rennen, dem «Bikingman X» in den französischen Alpen, mit 29 Pässen und 28'000 Höhenmetern, zum dritten Gesamtrang. «Das hat mich dann schon sehr gefreut», gesteht der Kradolfer. Umso mehr, als sich die Startenden nicht wirklich aufs Rennen vorbereiten konnten. Denn der genaue Streckenverlauf wurde erst kurz vor dem Start bekanntgegeben, sodass 30 der Fahrer schon vor dem Start wieder das Handtuch warfen. Auch das übrige Feld lichtete sich rasch, kamen doch von den 50 Startenden gerade einmal 18 im Ziel an.

Hansi Nyfeler auf dem Col du Glandon in der Nähe von Grenoble. Bild: PD

Auch wenn Nyfeler am Ende der Serie einen beträchtlichen Punktevorsprung vor einem Italiener und einem Franzosen herausgefahren hatte – je besser der Rang, desto mehr Punkte erhielt er für jedes Rennen –, so meldete sich doch auch bei ihm gegen Schluss der innere Schweinehund. «Beim letzten Rennen konnte ich nicht mehr so gut regenerieren», so Nyfeler.

Über die Strassen und Berge hinweg halfen ihm nicht nur ein möglichst gleichmässiges Tempo und eine Unmenge an Appenzeller Bibern und Basler Läckerli, sondern auch die eigene Fähigkeit, «geniessen und abschalten zu können». Schien tagsüber die Sonne, erfreute er sich an der Natur. Nachtete es ein, so liess er die Gedanken abschweifen, und beschäftigte sich mental mal mit Nichtigem, mal aber auch mit der eigenen Endlichkeit, «und das», so Nyfeler, «habe ich wirklich genossen».

Hansi Nyfeler mit dem «Finisher»-Zertifikat. Nicht jeder Startende schafft es bis zum Schluss. Bild: PD

