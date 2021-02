Externer Gemeinderat Entspannung zeichnet sich ab: Märstetter Exekutive positiv gestimmt nach erster Sitzung mit Aadorfer Bruno Lüscher Aufgrund von vier Rücktritten war der Märstetter Gemeinderat beschlussunfähig. Der Kanton setzte einen externen Gemeinderat ein. Am Montagabend hatte die Behörde die erste Sitzung mit dem neuen Mitglied. Die ersten Erkenntnisse: Es war positiv. Sabrina Bächi 03.02.2021, 04.20 Uhr

Nach Monaten der Querelen, etlichen Rücktritten und einem beschlussunfähigen Gemeinderat sind es gute Nachrichten, die aus der Märstetter Exekutive vermeldet werden können. Am Montag traf das Gremium erstmals mit dem vom Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) eingesetzten externen Gemeinderat Bruno Lüscher aus Aadorf zusammen. Die Rückmeldungen aus dieser Sitzung sind von allen Seiten positiv.

Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch erzählt, wie die Sitzung ablief: «Wir hatten zunächst eine kurze Vorstellungsrunde. Die beiden anderen Gemeinderäte trafen ja am Montag erstmals auf Bruno Lüscher. Danach wurden die Geschäfte behandelt und zum Abschluss machten wir eine Reflexionsrunde, damit alle sagen konnten, wie sie die Sitzung empfunden haben.» Obschon die Sitzung über drei Stunden dauerte, sei es eine sehr gute und konstruktive Sitzung gewesen, sagt Vaccari.

«Ich fand, Bruno Lüscher war sehr schnell in die Runde integriert und bereits nach kurzer Zeit hatte ich überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass er fremd war.»

Im Gegenteil. Die Präsidentin schätzt, dass er sich mit seinem grossen Erfahrungsschatz gewinnbringend einbringen konnte. «Das DIV hat uns auch geraten, von seinem Wissen zu profitieren», sagt Vaccari. Das habe sie versucht.

Ausführliche Vorstellungsrunde für den guten Start in die Sitzung

Manche Geschäfte hätten etwas mehr Zeit gebraucht, da etwas mehr Austausch vonnöten war. «Mein Eindruck ist, dass Bruno Lüscher die Aufgabe mit Freude entgegennimmt und uns von seinem Wissen profitieren lässt», sagt die Gemeindepräsidentin.

«Ich ging ohne grosse Erwartungen in die Sitzung», sagt Gemeinderätin Sabina Michel, «aber Bruno Lüscher ist eine sehr angenehme Person, ich habe mich schnell wohlgefühlt.» Sie habe es sehr geschätzt, dass er sich so ausführlich vorgestellt habe und man auch Fragen an ihn richten konnte.

«Es war eine sehr positive Erfahrung.»

Auch die Reflexion am Ende der Sitzung fand sie gut. Zudem bringe der Aadorfer eine Aussensichtweise ein, die sie im Gremium vielleicht gar nicht bedachten. «Das ist sehr lehrreich und dennoch kommuniziert er mit uns auf Augenhöhe. Wir können sehr viel von ihm lernen.»

Guten Mutes für die Zukunft

Stadelmann fand, dass sich Bruno Lüscher sehr schnell integriert habe. Die Sitzung mit ihm war konstruktiv und wertschätzend. «Wir mussten uns zu Dritt halt zusammenraufen, einiges zwischenmenschliche konnten wir bereinigen, anderes weniger, aber mit Bruno Lüscher kehrt Ruhe ein und wir können positiv in die Zukunft sehen.»

Auch Bruno Lüscher empfand die Sitzung am Montagabend als sehr positiv und konstruktiv. «Ich habe mich gefühlt, als ob ich schon länger in der Behörde dabei wäre», sagt er auf Nachfrage. Er habe einige Tipps geben können, aber am Ende sei es Teamarbeit und er wolle auch nicht belehrend sein, das wäre der falsche Weg. «Ich bin selbst zwar erfahren, aber nicht unfehlbar.»

Die Märstetter Bevölkerung soll Vertrauen fassen in die Behörde

Manchmal habe aber auch er etwas nachfragen müssen, da er ja von ausserhalb komme und die Zusammenhänge nicht kenne. Er habe am Ende auch die Reflexion gewünscht, damit alle sagen konnten, mit welchem Gefühl sie nun nach Hause gehen. «Es ging mir auch darum, zu erfahren, ob es für die anderen Gemeinderäte gestimmt hat.»

Alles in allem sei es eine ruhige Sitzung gewesen. Und obwohl er nicht zur Vergangenheitsbewältigung im Gemeinderat sitze, sondern hauptsächlich, damit das Gremium beschlussfähig ist, wolle er schon noch herausspüren, was davor vielleicht nicht optimal lief. «Das ist wichtig für die Zukunft», sagt Lüscher. Er wünscht sich, dass der Gemeinderat wie auch die Märstetter Bevölkerung die schwierigen Zeiten hinter sich lassen kann.

«Sehr wichtig ist mir, dass die Bevölkerung weiss, dass die drei verbliebenen Gemeinderäte als Team weiter gehen. Sie haben das Vertrauen der Bevölkerung verdient.»