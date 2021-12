Evangelische Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri Kein Abriss wie zuerst befürchtet: Ins ehemalige Pfarrhaus in Oberaach soll wieder Leben einkehren Die Kirchbürgerinnen und -bürger von Evangelisch Amriswil-Sommeri stimmen dem Verkauf des ehemaligen Pfarrhauses in Oberaach zu. Manuel Nagel 01.12.2021, 16.55 Uhr

Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 30. November 2021)

Zum Schluss der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung in der evangelischen Kirche Amriswil – damit trotz Maskenpflicht auch genug Distanz eingehalten werden konnte – konnten alle Beteiligten zufrieden sein. Die Evangelische Kirchgemeinde als Verkäuferin erzielte mit 2,05 Millionen einen weitaus höheren Preis als erhofft und die Brima Immobilien AG als Käuferin kann nun ihre Pläne auf dem 1816-Quadratmeter-Grundstück an der Oberaacher Bahnhofstrasse verwirklichen.

Eine Stunde zuvor eröffnete Pfarrer Markus Keller die Versammlung mit einer Rede, in der er unter anderem auch an die Reformatoren erinnerte, dank derer es die Evangelische Kirche gebe. Und Keller sprach dabei auch den Satz «Ecclesia semper reformanda est» – was aus dem Lateinischen mit «Die Kirche muss stetig erneuert werden» übersetzt wird. Auch wenn es teilweise diese Tendenzen gebe, so würde doch genau dieses Verharren in Traditionen und Altem nicht zu seiner Kirche passen.

Pfarrer Markus Keller. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 30. November 2021)

Unterhalt wurde teuer, Vermietung schwieriger

Die tiefsinnigen Worte Markus Kellers, Pfarrer des Pfarrkreises Nord, waren jedoch keine Predigt, sondern die Abstimmungsempfehlung für den bevorstehenden Verkauf der Liegenschaft, welche die Evangelische Kirchgemeinde 1948 erworben hatte. Man benötigte damals ein Pfarrhaus in Oberaach, und die Industriellenvilla erfüllte die Bedürfnisse zu jener Zeit, als der Pfarrer noch bei sich zu Hause Gespräche durchführte.

Das sei heute nicht mehr so, erzählte Keller. Die Zeiten hätten sich gewandelt, in den 30 Jahren, in denen er als Seelsorger tätig sei. Heute würden ihn die Leute nicht bei ihm daheim aufsuchen, sondern man treffe sich stattdessen sehr oft auch an einem neutralen Ort.

Liegenschaftenverwalter Otto Seger. Bild: Manuel Nagel

Auch Otto Seger, verantwortliches Kirchbehördenmitglied für die Liegenschaften, erklärte, dass diese grosse Haus einerseits nicht mehr den heutigen Bedürfnissen eines Pfarrehepaars entspreche, zum andern der Unterhalt teuer und die Vermietung immer schwieriger geworden sei.

Zu hoher Preis als einziger Wermutstropfen für Käufer

All diese Argumente stiessen bei den Anwesenden offensichtlich auf Gehör. Und spätestens beim ausgehandelten Verkaufspreis, der rund 600'000 Franken über dem Mindestpreis lag, gab es eigentlich keinen Grund mehr, gegen den Verkauf zu sein. Drei waren es dennoch, 59 legten ein Ja in die Urne, was 95 Prozent entspricht. Ein Resultat, das in dieser Deutlichkeit nicht erwartet werden durfte.

Die Käuferschaft will nach Möglichkeit das Haus mit acht Zimmern stehen lassen und selbst bewohnen. Die Parzelle soll jedoch geteilt und noch mit einem Mehrfamilienhaus bebaut werden. Bild: Manuel Nagel (Oberaach, 17. November 2021)

Unter den Abstimmenden befanden sich auch Brigitta und Markus Ammann, die hinter der Brima Immobilien AG stehen, sowie deren Tochter. Diese soll, so der Plan der Ammanns, ins ehemalige Pfarrhaus einziehen, auch wenn einiges gemacht werden müsse. Doch sie und ihr Partner würden, zusammen mit Freunden, vieles selber machen.

Claudia Schindler, Kirchenpräsidentin von Evangelisch Amriswil-Sommeri. Bild: Manuel Nagel

Einziger Wermutstropfen sei der zu hohe Preis, sagte Markus Ammann nach der Versammlung. Ein auswärtiger Mitbieter habe den Preis weit nach oben getrieben – zum Vorteil für die Kirchgemeinde. Aber die Ammanns denken langfristig und nicht einfach an maximalen Profit. Auf dem grossen Grundstück soll auch ein Mehrfamilienhaus gebaut werden, in das Brigitta und Markus Ammann einst vielleicht selber einziehen, um ihren künftigen Enkeln näher zu sein. Diese «Amriswiler Lösung» sei für die Behörde ein Wunschszenario gewesen, sagte Kirchenpräsidentin Claudia Schindler.